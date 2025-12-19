双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子の成長を報告しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】双子の兄が6.3kgに「さすがに腕にキますね！」「#重いけど幸せ」 育児や不妊治療など子どもに関するシェアコミュニティも開始





翔子さんは「寝ても眠いのは母乳のためでしょうか」「ちょこちょこ昼寝しても一生眠いです！」と体調を報告。合わせて「お兄ちゃん、6.3キロとかあるから」と、双子の兄の体重も知らせています。









翔子さんは「さすがに腕にキますね！抱っこが筋トレになるわ！」「もうお腹に戻れないサイズ感だね！」「弟くんも育ってますがお兄ちゃんのムチムチがすごい！」と、成長具合に感嘆している様子を明かしました。









翔子さんは「育児のことや不妊治療のこと、子供にまつわる色々なことを世代やファン歴を問わず気軽に語り合いましょう！」と、WEB上でのコミュニティを開始したことも告知しています。

フォロワーからは「昼寝して乗り切って」「重くなってくると腱鞘炎になりやすいので手首には気をつけて」「歩き回るようになったら、走ること多くなって良い運動に」などのアドバイスや、コミュニティ参加についてのコメントが寄せられています。

