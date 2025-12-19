いじめを受けたとして自ら命を絶った男子高校生。遺族が当時の上級生に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は19日に上級生に賠償を命じる判決を下しました。

■きょう判決の日 母親「行ってくるね」

4年前、17歳だった息子の侑大さんを突然失った母親。

侑大さんの母親

「侑大の思いをどこまで伝えられるか分かりませんけど、できるだけ伝えてきます。行ってくるね」

亡くなった後に分かったのは、上級生らから受けていた数々のいじめ。

19日、上級生に対し損害賠償を求めた裁判の判決の日を迎えました。

◇

2019年、剣道部の特待生として東海大学付属福岡高校に進学した侑大さん。寮生活を送りながら大好きな剣道に打ち込んでいると思われていましたが、2か月後、突然、自宅に戻ってきたといいます。

侑大さん

「死にたいけど死ねんかった」

“上級生からいじめを受けた”と、母親に涙ながらに訴えたのです。

それでも、顧問が上級生を指導すると約束したことなどから、剣道部にとどまることを決めたという侑大さん。

侑大さん

「おれ頑張るけん。黙って見とって」

しかし、1年9か月ほどたった2021年3月。侑大さんは、自ら命を絶ちました。

■第三者委員会、10の行為をいじめ認定

学校が設置した第三者委員会は、侑大さんが上級生から受けた10の行為を「いじめ」と認定。

第三者委員会の会見（去年2月）

「剣道部の部室の中で、ほかの部員もいるところで、先輩3人が侑大さんの体を粘着テープで畳に貼り付けて下着を下ろし」

性的な被害などを受け、その様子を撮影した動画をSNSで拡散されたなどとした一方で、「自殺の直接的な原因は特定できない」と結論づけました。

■本人尋問で元上級生「流れでやった」

母親は、去年の侑大さんの命日に、上級生だった男性4人に対し、息子を自殺に追い込むほどの強い精神的苦痛を与えたとして、損害賠償を求め提訴。

侑大さんの母

「謝罪をしていただいたところで侑大は戻ってきません。それでも、犯した罪は認めて償っていただきたい」

その後、上級生4人のうち3人はいじめの事実を認め、和解などが成立。原告側がいじめを主導したとみている上級生1人は、争う姿勢を崩しませんでした。

そして、今年6月の本人尋問では…。

上級生

「お仕置きしてやろうと思って始まった。剣道部内で（性器を）触って遊ぶノリが多かったので、流れでやった」

当時は、侑大さんが嫌がっているとは思わなかったものの、「今は悪かったという気持ちはある」などと話しました。

■母親「犯した罪に気づいてもらいたい」

侑大さんの母親（今月9日）

「（上級生の）本人尋問を聞く限りでは、私は許すことができない」

そばにいてほしくて、今も自宅に置いたままにしている息子の遺骨。母親は、後悔の念にさいなまれ続けています。

侑大さんの母親

「私が救ってあげればよかったのにって、ごめんねって。本当に裁判って何をやっているんだろうって。これをやっても、侑大は戻ってこないんですよね」

それでも、裁判と向き合ってきました。

侑大さんの母親

「（いじめが）侑大の死に大きく影響を与えていたと思います。（裁判を通して）自分の犯した罪に、少しでも気づいてもらいたい」

■顧問と学校法人に損害賠償求め新たな訴え

そして19日、福岡地裁は上級生の行為は「著しい身体的・精神的苦痛を与えるものだった」などとして、賠償を命じる判決を言い渡しました。

判決後、侑大さんの母親は…。

侑大さんの母親

「いつか彼らが、自分たちの犯した行為の重さと向き合って、心から悔いることができたときに、侑大のことを思い出して犯した罪と向き合ってほしい」

また、遺族は19日、“大人の責任”を問うため、当時の剣道部の顧問と学校法人に対し、損害賠償を求める新たな訴えを起こしました。

厚労省などは「悩みを抱えていたら自分だけで解決しようとするのではなく、専門の相談員に話を聞いてもらうなどしてほしい」とよびかけています。

●電話「こころの健康相談」0570-064-556●LINE「生きづらびっと」友だち追加●LINE「こころのほっとチャット」友だち追加