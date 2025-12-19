¡Ö¹â³ÛÊ§¤¨¤Ð²Ô¤²¤ë¡×´«Í¶Ãí°Õ¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¿¯³²¤È5¼Ò¸øÉ½
¡¡¹â³Û¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È´«Í¶¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¤ò¿¯³²¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï19Æü¡¢¾ÃÈñ¼Ô°ÂÁ´Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ãí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë5¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤ä½êºßÃÏ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2023Ç¯4·î¡Á25Ç¯9·î¤Ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬±þÊç¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¼Ò¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤È¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¡×¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢¡ÖLinks¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡ÖTOEI¡×¡Ê¿·½É¶è¡Ë¡¢¡ÖExcellent¡¡one¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¥ëÈñÍÑ¤òÊ§¤Ã¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤òºî¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤ò¾å²ó¤ëÊó½·¤¬¹¹ð¼ýÆþ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤È´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£