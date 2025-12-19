好き＆行ってみたい「広島県の絶景スポット」ランキング！ 2位「広島の路面電車」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「広島県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「古き良き路面電車の懐かしい絶景を楽しみたいから」（20代男性／埼玉県）、「レトロな感じがする。街並みと電車のコントラストが素敵だから」（50代女性／岡山県）、「レトロな車両と最新車両が入り交じるから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「海と島々をつなぐ風景が美しく、爽快なドライブと絶景が楽しめるため」（20代女性／長崎県）、「瀬戸内海に浮かぶ島々をゆっくりと見ることができるから」（40代女性／愛媛県）、「瀬戸内の島と海がとても綺麗で、青い空と海と島のとてものんびりした雰囲気を味わえる」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：広島の路面電車（広島市）／35票2位は広島市内の主要な交通手段である路面電車（ひろでん）。単なる移動手段としてではなく、街並みと一体となった景観として評価されました。特に平和記念公園周辺や繁華街を走るレトロな車両の姿が、都市の絶景として支持を集めたのでしょう。
1位：しまなみ海道（尾道市）／138票広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」が、圧倒的な票を集めて1位となりました。瀬戸内海の多島美を眺めながら、島々を結ぶ橋を自転車や車で渡る爽快感は格別です。特にサイクリングロードとしての知名度が高く、海と橋の織りなす絶景が最も「行ってみたい」という支持を集めました。
(文:坂上 恵)