長期休みに行きたいと思う「福井県の温泉地」ランキング！ 2位「東尋坊三国温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
慌ただしい年末の足音が近づき、そろそろ長期休暇に思いをはせる方も多いのではないでしょうか。寒さが増すこの季節だからこそ、心身の疲れをじんわりと癒してくれる「温泉地」での滞在は格別です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「福井県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までのランキング結果を見る】
回答者からは「東尋坊観光とセットで温泉でのんびりしたいから」（50代男性／東京都）、「海の景色を見ながら温泉に入ったり、周辺にある名所の観光も楽しんだりしたいから」（50代女性／埼玉県）、「海に沈む夕日を見ながら日本海の魚介を目一杯味わいたい」（60代男性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「福井の奥座敷として歴史と格式がある温泉で、北陸新幹線延伸で行きやすくなったのでいつか訪れたい」（40代男性／岩手県）、「地元の食材を使用したグルメや露天風呂をゆっくりと楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「120年以上の歴史があって旅館も多い。美肌の湯として有名。カニ料理、海鮮、北陸のご飯も楽しめる」（30代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：東尋坊三国温泉／73票福井県の代表的な景勝地である東尋坊に近い、三国町周辺に広がる温泉地です。日本海の雄大な景色を望む旅館が多く、特に越前松島水族館や東尋坊などの観光スポットへのアクセスが抜群です。温泉は塩化物泉で、肌に潤いを与え、疲労回復にも効果があるとされています。観光と温泉をセットで楽しみたい旅行者に人気が高く、越前ガニや海の幸といった美食も魅力です。
1位：あわら温泉／125票あわら市にある、開湯から130年以上の歴史を持つ北陸の代表的な温泉地の1つです。「関西の奥座敷」とも呼ばれ、芦原温泉（あわらおんせん）として親しまれています。広々とした田園地帯に旅館が立ち並び、豊かな湯量を誇ります。泉質は弱アルカリ性の塩化物泉で、美肌効果や神経痛に効くとされています。総湯（共同浴場）を中心に、温泉街の散策や地元のグルメを楽しむことができる点も魅力です。
