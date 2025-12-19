「パパに似過ぎてて」中村獅童、息子の誕生日を祝福！ 「すでにイイ男」「満面の笑顔最高」の声
歌舞伎俳優の中村獅童さんは12月18日、自身のInstagramを更新。長男・陽喜くんの8歳の誕生日を祝う親子ショットを披露しました。
獅童さんは、「朝目覚ましで一人で起きて、支度をして学校へ行くほど学校とお友達が大好き」「寝る前にはなっちゃんに、絵本を読んであげていました、随分お兄さんになったな〜」と陽喜くんの成長を振り返り、「何事にも全力で立ち向かう、いい男になってくれよー おめでとう！」と祝福しました。
コメントでは「可愛すぎるーっ」「こちらまでニヤニヤしてしまう満面の笑顔」「益々かっこよくなるはるくんのこれからが楽しみです」「またカッコよくなってる」「パパに似過ぎてて、こっそり笑っています」「本当に素敵なお兄さんに成長されていますね」「クールさと無邪気さがおばさん心を掴む」「満面の笑顔最高に可愛い」「もうすでに イイ男 ですよね〜」と称賛の声が多数寄せられています。
「パパに似過ぎてて、こっそり笑っています」中村さんが「12月18日、陽喜が8歳になりました」とつづり、4枚の写真を載せています。「8」のロウソクが立ったバースデーケーキを前に、長男・陽喜くんと次男・夏幹（なつき）くんが並んでピースポーズ。妻・沙織さんが「10回目の挑戦でようやく抽選に当たったSwitch2」のプレゼントをサプライズで渡した瞬間「こんな笑顔になってました」という、陽喜くんの満面の笑みが印象的です。
歌舞伎座「十二月大歌舞伎」で親子共演！4日から開催されている歌舞伎座「十二月大歌舞伎」に陽喜くん、夏幹くんと親子で出演している中村さん。自身のInstagramでは、たびたび2人が歌舞伎界の第一線で活躍する様子や稽古に励む姿などを披露しています。これからも中村親子の活躍から目が離せませんね！
(文:福島 ゆき)