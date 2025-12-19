ミニバン常識を揺さぶる仕様に反響集まる

国内の自動車業界ではこのところ、電動化を巡る話題が尽きません。国によるEV購入補助制度の見直しや、各メーカーの次世代モデル発表が相次ぎ、「次に選ぶクルマは電気自動車も現実的な選択肢だ」と感じる人が確実に増えてきました。

先日開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、EVベンチャーのフォロフライがジーカーの大型高級ミニバン「009」を日本で初公開し、正式導入に向けて動き出すことを明らかにしました。

【画像】超いいじゃん！ これが斬新「“観音開きスライドドア”ミニバン」です！ （29枚）

トヨタ「アルファード」や日産「エルグランド」が長年主役を務めてきた日本のミニバン市場に、中国ブランドの高級EVが参入するという事実は、多くの来場者に強い印象を残したようです。

これにより、ジーカーというブランド自体への関心も一気に高まり、他のモデルが日本に入ってくる可能性についても自然と話題に上るようになりました。

そうした中で、次なる有力候補として名前が挙がっているのが、2024年に中国で発表された新型ミニバン「MIX」です。

MIXはジーカーが展開するEV専用プラットフォーム「SEA-Mアーキテクチャ」を初めて採用したファミリー向けモデルで、ブランド内では比較的手の届きやすいポジションに設定されています。

ただし、その中身は「エントリーモデル」という言葉から想像されるものとは大きく異なり、むしろ新しい時代のミニバン像を提示する意欲作と言えるでしょう。

ボディサイズは全長4668mm×全幅1995mm×全高1775mmと、堂々としたワイドな体躯を持ちながら、ホイールベースは3008mmを確保しています。

この設計によって室内空間は極めて広く、室内使用率は93％という業界でもトップクラスの数値を実現しました。

さらに、前輪の切れ角を大きく取ることで最小回転半径は4.95mに抑えられており、都市部での取り回しにも十分配慮されています。

外観は角張ったミニバンとは一線を画し、カプセルのような丸みを帯びたシルエットが印象的です。

フロントとリアを貫く一文字型のライトが未来感を演出し、街中でもひと目でEVと分かる存在感を放ちます。

ジーカーが掲げる「移動するリビングルーム」という思想が、デザイン面からも明確に表現されていると言えるでしょう。

MIX最大の特徴は、量産車として世界初となる前後両方のスライドドア、いわゆる「ダブルスライドドア」を採用している点です。

一般的なミニバンでは後席のみがスライドドアですが、MIXではフロント側もスライドする独創的な構造を実現しました。

これにより開口部は最大1.48mに達し、ベビーカーや大型荷物の出し入れが驚くほどスムーズになります。床面高も390mmと低く設定されており、子どもや高齢者にも優しい設計です。

室内は2列5人乗りというシンプルな構成ながら、可変性の高さが際立ちます。前席は270度回転可能で、後席と向かい合わせにしたり、横向きに配置したりと、全部で9通りものシートアレンジが用意されています。

走行中だけでなく、停車中に車内でくつろぐ、仕事をする、簡単な運動をするなど、使い方そのものを広げる発想が盛り込まれています。

可動式のセンターユニットにはテーブルや冷蔵庫が組み込まれ、長距離移動やアウトドアでも快適性を損ないません。

先進装備も充実しており、大型ディスプレイやAR対応ヘッドアップディスプレイ、AI音声アシスタントを搭載。

さらにLiDARや高精細カメラ、ミリ波レーダーを組み合わせた高度な運転支援システムが、高速道路から市街地まで幅広くドライバーをサポートします。

パワートレインは後輪駆動の電動モーターで、最高出力310kW、最大トルク440Nmと、ミニバンの枠を超えた性能を発揮します。

バッテリーは76kWhと102kWhの2種類が用意され、航続距離は最大で700km超。超高速充電にも対応しており、短時間で実用的な充電が可能です。

中国での価格帯は27万9900元（約619万円）からとされ、装備内容を考えると非常に競争力のある設定です。

ネット上でもこのモデルについてさまざまな声が上がっており、「このスライドドアは発想がすごい」「日本の狭い駐車場でも意外と使えそう」「ミニバンでここまで未来感があるのは新鮮」「中国EVの進化が想像以上」「アルファード一強の流れが変わるかも」「車内で過ごす時間を重視する人には刺さりそう」「価格次第では本気で検討したい」「日本メーカーも刺激を受けてほしい」といった意見が見られます。

こうした反応からも、MIXが単なる一台の新型車ではなく、市場全体に問いを投げかける存在であることが伝わってきます。