2026年3月に東京と大阪にて2年ぶりに開催されるスペシャルコンサート『武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート その２』に、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、浪岡真太郎＆大島真帆（Penthouse）が出演する。

前回公演で玉井は、「風の谷のナウシカ」「ひとりぼっちはやめた」などを披露し、真っ直ぐな歌声で多くの人を魅了した。また、Penthouseの浪岡真太郎（Vo/Gt）と大島真帆（Vo）は今回が初出演となる。

チケットは、12月19日19時よりオフィシャル先行（抽選）を受付開始。なお、第3弾出演者も近日発表予定だ。

【出演アーティストコメント】

・玉井詩織（ももいろクローバーZ）

「『ジブリをうたう』 コンサート その２」に出演させていただきます。前回に引き続き参加させていただけてとても光栄です。とても温かく素晴らしい楽曲たちが歌い繋がれていく、素敵なライブ。今回は東京と大阪2都市での開催ということで、会場の雰囲気も変わってくると思うのでとてもワクワクしています。トリビュートアルバムとは別にここでしか見られないコラボや楽曲もあると思うので、アルバムとともにライブを楽しんでいただけたらと思います。プロデュース・音楽監督の武部さんには昔からお世話になっていて、武部さんを通じて様々な音楽の出会いをさせていただきました。また新たな出会いができるのが楽しみです︕ぜひ会場でジブリの世界を音楽とともに一緒に楽しみましょう︕

・浪岡真太郎（Penthouse）

物心つく前の僕は、毎朝5時に起きて『となりのトトロ』を観ていたらしいです。まだ言葉もおぼつかない頃から、ジブリの世界は当たり前のように日常のすぐそばにあって、気づけば音楽や物語と一緒に成長してきました。それから何年も経った今でも、ジブリ作品は変わらず心の隣にいて、喜びや寂しさ、前に進む勇気をそっと与えてくれる存在です。それはきっと、日本に暮らす多くの人にとっても同じなのだと思います。そんな大切な思い出に寄り添うコンサートの一員として参加できることを、心から誇りに思います。当日会場に足を運んでくださる皆さんの期待に応えられるよう、精一杯歌います。ぜひ特別な時間を一緒に楽しみに来てください。

（文＝リアルサウンド編集部）