¡ØONE PIECE¡Ù¡ß¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¥¸¥ó¥Ù¥¨¤ä¥í¥Ó¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¤Ï¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè2ÃÆ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ó¥ó¤Î¥Ï¥Ê¥Ï¥Ê¤Î¼Â¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡¡Âè2ÃÆ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤äÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢µû¿Í¶õ¼ê¤ÎÃ£¿Í¥¸¥ó¥Ù¥¨¤Îµ»Ì¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡È´¤¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¨¤Îµû¿Í¶õ¼ê¤Î´¤³ä¤êÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ä¡¢¥í¥Ó¥ó¤Î¥Ï¥Ê¥Ï¥Ê¤Î¼Â¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¡¦¥í¥Ó¥ó¤Î¥Ï¥Ê¤ä¤«¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥µ¡¼¥â¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎºùÉñ¤¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢Âè2ÃÆ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¸¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖONE PIECE¡ß¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¤ÏÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬3¸ÄÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ13Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºî¼Ô¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¡¦·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤â±¿¹Ô¡£SNS¤ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¡¢Ï¢Æ°»Üºö¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤¬12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¡Á12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤¬12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
