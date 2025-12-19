GTVニュース

任期満了に伴い来年４月に行われる長野原町長選に、いずれも無所属の新人で、町議の星河明彦さんと、元会社社長の山口次夫さんが出馬表明しました。

星河さんは２０１８年の町議選で初当選し、現在２期目です。主な公約として、行政組織の見直しや水道事業の再構築などを掲げました。行政組織については、各課の仕事の見える化を進めるなど管理体制を見直し、必要があれば組織再編も行うということです。また水道事業の再構築では、老朽化した施設の更新計画を明確にするなどして、将来世代に負担を先送りにしない体制をつくるとしました。

山口さんはことし１０月まで、町内で水道設備会社の社長を約４０年務めました。公約としては、子育てしやすい町づくりや里山の整備などを挙げました。来年夏までを目標に町営の塾を設置し、子どもたちの学習の機会を充実させるとしています。また里山の管理や手入れを進め、クマによる人的被害の防止や、観光地としての景観保全に取り組むとしました。

現職の萩原睦男さんは、去年１２月に不出馬を表明しています。新人２人の出馬表明により１２年ぶりの選挙戦となる見通しです。

長野原町長選は来年４月１４日告示、１９日投開票です。