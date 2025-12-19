赤字経営が続き廃止の方針が示されていた沼田病院について、国立病院機構は、来年６月１日で廃止すると発表しました。

１９日に県庁で記者会見した国立病院機構の田中義高企画部長は、「今後の患者数や医師確保の見通し、及びこれまでの経営状況等から、将来にわたって医療機能を維持し病院運営を継続していくことは大変困難な状況。」と述べ、沼田病院を来年６月１日に廃止することを発表しました。

国立病院機構沼田病院は、赤字経営が続いているため、ことし８月から関係市町村や医療機関が参加する協議会で今後の在り方が議論され、今月５日、廃止の方針が示されました。

今月２６日に、入院を伴う救急患者の受け入れを休止するほか、各診療科の入院患者の受け入れを来年１月５日に休止します。また、１月３０日に新規患者の受け入れを原則休止、３月２７日には救急外来の受け入れを休止して、３月末で診療体制を大幅に縮小するとしています。

国立病院機構が赤字を理由に病院を廃止するのは、２００８年の南横浜病院につづいて２例目です。国立病院機構では、今後周辺の医療機関への機能の引き継ぎを進めるとともに、患者に対しては医療機関の紹介など丁寧な説明を行うとしています。