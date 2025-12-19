¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×à¹ÈÇò½Ð¾ìá¤ÎÀ¸¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¶¦¤Ë¼çÂê²Î¤ò±þ±ç¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢¤â¤¦¹ÈÇò²èÌÌÅ£ÉÕ¤±¤è¡Á¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡¡NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Çà¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸á¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï19Æü¡¢¡Ö¡ØÂè76²óNHK #¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¶ÊÌÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼çÂê²Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¤òSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¡ª¾¾Ìî¥È¥Ìò¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¼Ì¿¿²È¡¦ÀîÅç¾®Ä»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¹ÈÇò¤À¤±¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¡£郄ÀÐ¤¢¤«¤ê(µÜºê¸©½Ð¿È)¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¤¿¡£郄ÀÐ¤Ï¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡郄ÀÐ¤â¥Ð¥¹¥È¥¦¤â¡¢ÌòÊÁ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¡£¤È¤¯¤Ë¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤È²Î¤À¤±¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢¤â¤¦¹ÈÇò²èÌÌÅ£ÉÕ¤±¤è¡Á¡Á¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Á´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£