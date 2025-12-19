FIFAランキング138位にまさか？北中米W杯で日本と同組のチュニジアがアフリカ選手権前の最終調整マッチで大苦戦も…「大きな自信となった」
北中米ワールドカップ（W杯）で日本と同じグループFを戦うチュニジアは18日、FIFAランキング138位のボツワナとのフレンドリーマッチ（非公開）で大苦戦。50分に先制を許し、85分に同点ゴール、90＋４分に逆転ゴールを奪う辛勝だった。
12月21日に開幕するアフリカ・ネーションズカップ2025の最終調整試合で、救世主となったのは途中出場のFWナイム・スリティ。生まれ故郷のフランスでキャリアを重ね、2019年以降はサウジアラビア、カタールと中東を渡り歩いている33歳は終盤の２ゴールで逆転勝利の立役者となった。
この勝利が「大きな自信となった」（Foot Africa）との評価も聞かれるが、これは先のアラブカップでパレスチナ、シリアの後塵を拝し、グループステージ敗退という結果を受けてのもの。FIFAランキング138位のボツワナ相手の辛勝は、むしろファンの不安を増長させてもおかしくないだろう。
W杯予選10試合を無失点で切り抜けたカルタゴの鷲（チュニジア代表の愛称）の強みは言うまでもなく堅守。サミ・トラベルシ監督はその守備に加え、アラブカップでクオリティー不足を露呈したビルドアップの改善に取り組んでいるようだが、その効果がネーションズカップでどれだけ表れるか。
チュニジアはいずれも北中米W杯出場権のないウガンダ、ナイジェリア、タンザニアとグループステージで対戦する。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
12月21日に開幕するアフリカ・ネーションズカップ2025の最終調整試合で、救世主となったのは途中出場のFWナイム・スリティ。生まれ故郷のフランスでキャリアを重ね、2019年以降はサウジアラビア、カタールと中東を渡り歩いている33歳は終盤の２ゴールで逆転勝利の立役者となった。
W杯予選10試合を無失点で切り抜けたカルタゴの鷲（チュニジア代表の愛称）の強みは言うまでもなく堅守。サミ・トラベルシ監督はその守備に加え、アラブカップでクオリティー不足を露呈したビルドアップの改善に取り組んでいるようだが、その効果がネーションズカップでどれだけ表れるか。
チュニジアはいずれも北中米W杯出場権のないウガンダ、ナイジェリア、タンザニアとグループステージで対戦する。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】