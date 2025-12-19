¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤â¡Ö£±¼þ²ó¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆü¡¹¡Ú¸¶¸ý¸µµ¤ ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡Û
¡¡º£Ç¯£¹·î½é½Ü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£²Éô¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¸¶¸ý¸µµ¤¡££¶·î¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¸å¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²¤½£¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯À¤³¦Âç²ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ØÁá¤¯À¤³¦¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ø¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¤È¤Î·ÀÌó¤Ï£±Ç¯È¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¤½£¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢È¾Ç¯Áá¤¯¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÜÀÒ¤Ø¤È·¹¤¤¤¿¿´¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎëÌÚÉðÂ¢¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡£¶áÇ¯¤Ï£±Éô¤È£²Éô¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£±Éô¤Ç16°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï£²Éô¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸¶¸ý¤¬Éë¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î£¹·î²¼½Ü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ©ÃÅ¡¦Ê©¶ñ²ñ¼Ò¡Ø¶âÊõÆ²¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î³ô¼°100¡ó¤ò¼èÆÀ¡£¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¥Æ¥³Æþ¤ì¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ï¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²¤½£¤Ç¤Î¥²¡¼¥È¥¦¥§¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸¶¸ý¤Ï¤½¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ30Ê¬¤Û¤ÉÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤³¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·Å·ÃÏ¤Î´Ä¶¤Ï¡¢¸¶¸ý¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎô°¤Ê¤è¤¦¤À¡£±ºÏÂ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°°Ê³°¤Î£²Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ¤â¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤¬°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö£³Âæ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤ËÊ¬¾ù¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î£±¿Í¤¬±¿Å¾¤·¤Æ10¡Á15Ê¬¤«¤±¤ÆÎý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ç¡¢Îý½¬Ãå¤âÄ¹¥º¥Ü¥ó£±¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢£²ÉôÎý¤Î»þ¤Ï´¨¤¤Æü¤Î¸á¸å¤Ç¤âÈ¾¥º¥Ü¥ó¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥¤¥ì¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Îý½¬¸å¤Ï¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ç½¤¤Îý½¬Ãå¤Î¤Þ¤ÞÌá¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥«¥®¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤â·ë¹½¤¢¤ë¡£°ÜÆ°¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°»î¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢20Âå¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îý½¬Á°¤Î½àÈ÷¤È¤«¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ê¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï¡Ø¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¡¢£±¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢º£¤À¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸¶¸ý¤ÏÃ£´Ñ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸À¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥ì¥Ù¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤Ê¤É¤Î²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ïº£¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¾å¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐJ£±¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤è¤êÄã¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£°ìÈÖ¤Ïµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£Â®¤¤Áª¼ê¤ä¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
