県警は、企業の経営者になりすましたメールで送金を指示する『ビジネスメール詐欺未遂事件』を複数認知し、捜査していると発表しました。



警察によりますと、12月16日、県内企業に社長名を名乗るメールが届き、会社用のLINEグループを作成するよう指示がありました。担当者が応じると社長名のアカウントがLINEグループに参加し、経理担当者の追加や会社口座の利用可能残高を伝えるよう求められました。指示通りに残高を連絡すると、残高と同金額を指定した口座にネットバンキングで送金するよう指示してきました。



しかし、送金できなかったため別の方法を検討していたところ社長本人が出社し、確認したところ詐欺メールと判明したということです。



同日、同様の手口のニセビジネスメールが別の会社にも届きましたが、社長本人が確認し詐欺と発覚したことからSNSグループを作るには至りませんでした。



警察は、「トクリュウ」(匿名・流動型犯罪グループ)の関与を視野に捜査しています。県警は、緊急の送金やSNSグループ作成の指示には注意することや、添付ファイルやリンク先を不用意に開かないことなどを呼びかけています。