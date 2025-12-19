公立小学校の給食費無償化が大きく動きます。自民党と日本維新の会公明党の3党は、2026年4月から1人あたり月額5200円を国が支援することで合意しました。



一方で、学校に行かない選択をした子どもたちへの支援を求める声もあがっています。



新年度まで3か月あまり。ようやく決まった方針に、熊本で子育てをする人からは、「今、給食費だけではなく、いろんなところでお金が必要なのでちょっとでも負担が減るのはうれしい。」との声や「私は給食費払ってでもちゃんとしたものを食べさせてあげたいので、無償化になったからといって品数が少なくなるのはちょっと…と思う。」などの意見が聞かれました。



公立小学校の給食費無償化について、自民・維新・公明は、国の支援額を児童1人あたり月額5200円とすることで合意しました。



これまでの食材費の全国平均額、約4700円に、物価高騰に対応するため500円を上乗せし、保護者の所得にかかわらず一律に支援するとしています。



その上で気になるのは、公立中学校の給食費無償化です。





■教育財政に詳しい 日本大学・末冨 芳教授

「（国が）安定財源を見つけて公立小学校の給食無償化を軌道にのせたあとに、公立中学校の学校給食の無償化を進めていくのでは。小学校でも（財源が）確立しているわけではないから、中学校の議論は進められないはずです」



一方、熊本市北区のフリースクール。さまざまな理由で学校に行かない選択をした子どもたちを受け入れています。希望する子どもには給食を提供していて、この日の献立は、自分たちで一からこねる「米粉のうどん」です。



■オルタナティブスクールCHITTA・宮田果緒さん

「栄養のバランス、旬のものを大切にして、地産地消、オーガニックの食材を極力使うように心がけている」



というのも、今回の無償化の対象は公立の小学校のみ。フリースクールについては自治体に委ねられています。





宮田さんは「通常のフリースクールへの（行政の）支援もあまりしていただいていない状況なので、給食費（無償化）は別の話かなというのが本音。少しでも支援していただけるとありがたいです。」と話します。



一方で、日本大学の末冨教授は「不登校やフリースクールにいる子どもたちへの食材費を、どう支援するか。自治体の判断が問われるときだ」と指摘しています。



熊本県教育委員会によりますと、昨年度、県内で不登校になった小学生は2133人います。学校に行かない選択をした子どもたちの支援も待たれます。