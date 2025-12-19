日本銀行は１９日に開いた金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を現行の０・５％程度から０・７５％程度に引き上げることを決めた。

１９９５年以来、３０年ぶりの高い水準になる。植田和男総裁は記者会見で、「２％の物価安定目標が実現する確度が高まった」と理由を説明した。

利上げは植田氏ら９人の政策委員の全会一致で、今年１月の決定会合以来、７会合ぶり。新たな政策金利は２２日から適用する。

植田氏はこれまで「不確実性が高い」としていた米国の高関税政策の影響について、「不確実性は引き続き残っているものの、低下している」と説明。１０月の前回の決定会合後の会見で、「初動のモメンタム（勢い）がどのような感じになるのか、もう少し情報を集めたい」としていた来年の春闘に関しては、「今年に続き、しっかりとした賃上げが続く可能性が高い」との認識を示した。

また、「政策金利の変更後の（名目金利から物価上昇率を引いた）実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持される」と指摘。今後も経済・物価上昇の改善に応じて利上げを検討していく考えを示した。ただ、利上げのペースなどは具体的に言及せず、「毎回の決定会合で（物価安定目標が実現する）確度をアップデートし、適切に判断する」と語った。

利上げの到達点の目安となり、景気を刺激も冷やしもしない「中立金利」については明言を避け、「政策金利の調整に対する経済や物価の反応を見ながら推し量っていく」と述べるにとどめた。

日本銀行の植田和男総裁の記者会見の要旨は次の通り。