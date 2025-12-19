BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が18日に放送され、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）がヤクルトでの現役時代に12年間チームメートだった後輩で元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）とともにゲスト出演。監督、コーチの年俸が安すぎると改善を訴えた。

仮に今後、監督に就任することになったら誰をコーチに呼ぶ？という問いに答えるなかで「難しいのは、コーチって本当に一日つぶれるわけですよ。自分の時間なんてほぼないです。それが2月から11月まで続くわけです」とまずは説明した宮本氏。「…安いっす…」とささやき声で続けて笑いを誘った。

「ホンマ半分以下になりますから、稼いでる人は。全体的に監督、コーチの給料が安くなってるんで。そこはね、もうちょっとリスペクトしてあげたほうがいいんじゃないかなと思うんですよ」

選手の年俸はどんどん上がり、1億円プレーヤーは各球団にザラ。だが、監督、コーチは…。「某球団なんか“えっ？”みたいな。上のほうのね、若干上のほうの」とぶっちゃけた。

これには、現在引っ張りだこの人気解説者・五十嵐氏も「僕も話が来なかったわけじゃないんですけど、あんまり値段を先に言わないんですよ」とポツリ。

宮本氏も「そうやろ？」とし、五十嵐氏は「それが…。オファーする時ってだいたい“いくら、何年”でお願いしますっていう感じのほうが分かりやすいじゃないですか。でも、なんか探るんですよ」とハッキリと年俸を言わないことに違和感があることを明かした。

これには宮本氏も「やる気ある？みたいな。やる気ある？って…」と苦笑い。今回の番組MCを務めたオリックスファンのお笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右（57）が「バイトやないねんから！」と笑ってツッコミを入れると、五十嵐氏は「言えない理由がなんかあるんでしょうね、きっとね」と首をかしげていた。