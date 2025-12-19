¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û16ºÐ¡¦²¬ËüÍ¤»Ò¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ëÀ®¸ù¡¡£²µ¨Á°¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È»¥ËÚ¤«¤éµþÅÔ¤Ë°Ü½»
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½éÆü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç£±£¶ºÐ¤Î²¬ËüÍ¤»Ò¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬àÂçµ»á¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤âÃåÉ¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£·£³¡¦£²£°ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤»×¤¤¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î²¬¤Ï¡¢£¶ºÐ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø£³Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ä¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£°ì³ØÇ¯²¼¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¤ÎÅçÅÄËã±û¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯ÍË¾³ô¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£Ó£Ð¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ã¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡££²£±Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ä¡£