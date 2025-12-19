タレントの長嶋一茂が１９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、長年、仕事を共にしている女性マネジャーへの不満をあらわにする一幕があった。

この日、お気に入りのハワイのパンケーキ店に行った際の出来事を話し出した一茂は「入った右側の方にテーブル席があって、全員、日本人だった。俺、柿沼（マネジャー）と２人で行ったの。俺、帽子かぶってたの。柿沼はそのまんまで。そしたら（女性たちが）『柿沼さんですよね？』って。そこにいた６、７人の日本人がみんな柿沼！」と回顧。

「で、『柿沼さんよね？ あっ、一茂さんだ』って。なんだ、これ？ 逆転現象が今、起きてます」と続けると「本当に今、気分の悪い日々を過ごしてます」とポツリ。

さらに「俺とあいつが買う新幹線の中に持っていくコーヒーが違うのよ。あいつはスタバ行って、俺はタリーズに行くのよ。『ここで待ち合わせしましょう』って言ったら『一茂さん、ちょっといいですか？ 私、最近、面が割れてるんで車内の席で待ち合わせでいいでしょうか？』って（言われた）。はあ〜！ってなってさ。どういうこと？って」と柿沼マネジャーと待ち合わせをした際の会話を振り返った一茂。

「素人が『面が割れてます』って言う？ 俺の前で。割れてるかも知れないけど、俺の前で言う？ そんなこと」と訴えたところで共演の高嶋ちさ子が「ちょっと認知度がこう来てる（上がっている）もんね。柿沼さんの。レア度としては」と口に。

この言葉に一茂は「ウソ〜！ マジで〜！」と絶叫。「テレビって間違ってるよ！ 俺、何年やってきてると思ってるの。あいつ、たかだか最近だよ」と、こぼしていた。