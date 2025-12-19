お笑いコンビ「ヤーレンズ」の楢原真樹と出井隼之介が１９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。２１日に行われる漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」決勝に向けての思いを語った。

この日の番組では一部メディアでの「Ｍ―１」優勝予想記事を紹介。

同記事中で優勝予想をしているお笑い評論家について「誰だよ？って話ですけどね」と毒づいた楢原。出井も「そろいもそろって我々の名前を挙げず…」と苦笑した。

今回、決勝進出経験ありがヤーレンズはじめ５組、初出場が４組ということでＭＣのミッツ・マングローブが「ヤーレンズは貫禄が違いますね」と言うと「そうですね。全然違いますね。一番、我々が芸歴が上なんで」と楢原。

出井が「僕ら（の出場）は来年まで。結成１５年目までしか出られないんで」と口にしたところでＭＣの垣花正が「下馬評って気になります？」と問いかけ。

「僕は全然ならないですね。本当、予想外のことがずっと起きてきたんで、Ｍ―１って。あんまり下馬評通りにはいかないかなって感じですね」と出井。

楢原も「当日のコンディションとかで変わってくると思うので、あんまり予想しても」と話すと「競馬ほど詳しくないんで無理ですね。データとかもないんで。誰が乗るとか前走とかもないんで」と付け加えていた。

Ｍ―１決勝進出を決めたのは、以下の９組。この９組に敗者復活枠１組を加えた１０組で優勝を争う。

▽真空ジェシカ（ガクと川北茂澄のコンビ、２０１２年結成、決勝進出は２０２４年に続き５回目）

▽豪快キャプテン（べーやんと山下ギャンブルゴリラのコンビ、２０１９年結成、初の決勝進出）

▽ヨネダ２０００（誠と愛のコンビ、２０２０年結成、決勝進出は２０２２年に続き２回目）

▽めぞん（吉野おいなり君と原一刻のコンビ、２０１６年結成、初の決勝進出）

▽ドンデコルテ（小橋共作と渡辺銀次のコンビ、２０１９年結成、初の決勝進出）

▽エバース（佐々木隆史と町田和樹のコンビ、２０１６年結成、決勝進出は２０２４年に続き２回目）

▽たくろう（赤木裕ときむらバンドのコンビ、２０１６年結成、初の決勝進出）

▽ヤーレンズ（楢原真樹と出井隼之介のコンビ、２０１１年結成、決勝進出は２０２４年に続き３回目）

▽ママタルト（檜原洋平と大鶴肥満のコンビ、２０１６年結成、決勝進出は２０２４年に続き２回目）

◆敗者復活戦出場者

おおぞらモード、２０世紀、今夜も星が綺麗、ひつじねいり、フランツ、ゼロカラン、大王、センチネル、イチゴ、カナメストーン、ミカボ、例えば炎、生姜猫、ネコニスズ、ドーナツ・ピーナツ、滝音、ＴＣクラクション、黒帯、カベポスター、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲