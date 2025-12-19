すみれ、光沢ドレスから美背中大胆見せ「引き締まってる」「美しすぎて見惚れた」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/19】モデルのすみれが12月19日、自身のInstagramを更新。背中部分が開いたドレスから美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】石田純一の35歳美人娘「引き締まってる」大胆ドレスから美ボディ
すみれは「最近の衣装達」とつづり、様々な衣装に身を包んだ姿を投稿。雪が積もった木々を背景にした窓際でのショットでは、ストラップレスの黒いイブニングドレスを身に着けており、美しい背中を大胆に披露した。その他にも、鮮やかな花がらや白のTシャツ姿などのコーディネートも投稿している。
この投稿に「まさにゴージャス」「引き締まってる」「美しすぎて見惚れた」「スタイルがいいから何でも着こなせる」「気品と色気が凄い」とコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆すみれ、大胆背中見せのドレス姿披露
◆すみれの投稿に反響
