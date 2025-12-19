「SASUKEアイドル予選会2025」ukka結城りなが優勝 昨年のリベンジ果たし涙「1位を取れなかったのがすごく悔しかった」
【モデルプレス＝2025/12/19】「SASUKEアイドル予選会2025ー出場権争奪バトルー」が8月13日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催された。スターダストプロモーション所属の7人組アイドル・ukka（うっか）の結城りなが優勝し、出場権を勝ち取った「SASUKE2025 第43回大会」への意気込みを語った。
オーディションイベント番組「SASUKEアイドル予選会2025ー出場権争奪バトルー」では、年末に放送される「SASUKE2025 第43回大会」の出場権を懸け、運動自慢の女性アイドルたちが集結。数種目の競技を行い、優勝を争った。
出場メンバーは、結城に加え、瀧脇笙古（＝LOVE）、伊藤実希（SKE48）、坂下真心（NMB48）、清司麗菜（NGT48）、桐原美月（CANDY TUNE）、風見和香（私立恵比寿中学）、白石まゆみ（SWEET STEADY）、涼海すう（高嶺のなでしこ）、大信田美月（≒JOY）、塩釜菜那（僕が見たかった青空）、佐藤莉華（Rain Tree）の12人。ファンの声援が会場を包み込む中で行われた熾烈な戦いを経て、結城が見事女王の座に輝いた。
予選会後、結城と応援のため駆けつけたメンバー・葵るりが囲み取材に出席。優勝した心境を聞かれた結城は「本当に嬉しいです。ファンの方からも、去年2位だったことで『来年もしあったら絶対1位狙って頑張って』とたくさん言ってもらえていたし、（今回の出場が）決まってからも『絶対自分を信じればいけるよ』とみんなに言ってもらえていたので」と前回大会からのリベンジの思いがあったことを告白。「みんなの気持ちを背負って、『自分のことを信じる』という気持ちを持ってできたのが今回の結果だなと思って、率直に嬉しいです」と笑顔で語った。
また、葵は「この日のためにりなちゃんがたくさん努力してきていたのを見てきましたし、1年前の悔しさとかもあって、プレッシャーも、ukkaのことも背負って今日1日頑張ってくれて、こっちまで感動した」と感激。「『素敵な時間をありがとう』という気持ちと、『本当にお疲れ様』という気持ちでいっぱいです」と伝えた。
表彰式では涙も流した結城。涙の理由を問われると「（前回の）悔しさが自分の中ですごいあった」と明かし、「（前回は）ファンの皆さんがたくさん声を掛けてくれていたのに1位を取れなかったのがすごく悔しかった中で、今回、1位で名前を呼ばれた時に、やっとみんなに堂々と『1位取れたぞ』って言える、その気持ちが嬉しすぎて」と吐露。今後については「“アイドル”と言うと『運動なんかできないでしょ』と思われることが正直あると思うので、そのイメージを覆して、『こういうアイドルもいるんだぞ』とたくさんの方に見せつけていきたい」と宣言し、「SASUKE」出場だけでなく「（女性版SASUKEの）『KUNOICHI』にも食い込めないかなと思っています」と力を込めた。
「SASUKE2025」本戦への意気込みを求められると、自身について「結構、感覚でやっちゃうことが多い」とした上で、「（予選会では）『とりあえず突っ込め』みたいな感じだったので、たぶんSASUKEだとそれはちょっと無理だと思う」と分析。そして「ちゃんと自分の中の計画を実行に移せるように、というのと、（SASUKEを）経験している（SKE48・伊藤）実希ちゃんとか（僕が見たかった青空・岩本）理瑚ちゃんとかにアドバイスをもらったりとかして挑めたらいいなと思っています」と続けた。
「SASUKE2025」へは一般枠で出場を目指す岩本については「理瑚ちゃんはマブダチ」と語り、今回の予選会について「『どういうトレーニングがいい？』とか、パワー系もやばいかもと思ったので、『腕立て伏せとかもやってるんだけどどうかな』とか、そういう相談とかは結構していた」と岩本からアドバイスを受けていたことを告白。「昨日も『明日頑張ってね』と連絡をくれていたので、SASUKEは理瑚ちゃんも目指して頑張っているので、お互いに一緒に挑めたらいいなと思っています」と熱い友情をうかがわせていた。（modelpress編集部）
（グループ名／出場メンバー／応援メンバー）
※グループ名の50音順
＝LOVE／瀧脇笙古／大場花菜
ukka／結城りな／葵るり
SKE48／伊藤実希／西井美桜
NMB48／坂下真心／青原和花
NGT48／清司麗菜／西潟茉莉奈
CANDY TUNE／桐原美月／南なつ
私立恵比寿中学／風見和香／桜木心菜
SWEET STEADY／白石まゆみ／塩川莉世
高嶺のなでしこ／涼海すう／橋本桃呼
≒JOY／大信田美月／小澤愛実
僕が見たかった青空／塩釜菜那／須永心海
Rain Tree／佐藤莉華／水野乃愛
