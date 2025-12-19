19日、富山県知事が北九州市を訪れ、すしをテーマにした2度目の会談が行われました。今回の会談では、新たな商品の発表に加えて「すしサミット」構想も浮上しました。



北九州市の小倉城庭園を訪れたのは、富山県の新田八朗知事です。



■北九州市・武内市長

「新田知事を北九州市にお迎えできて本当に光栄です。」



今回、北九州市の武内市長との2度目の「すし会談」が実現しました。





玄界灘（げんかいなだ）、響灘（ひびきなだ）、周防灘（すおうなだ）の3つの海に囲まれ、海産物の宝庫である北九州市は、ことし4月、その魅力を発信しようと「すしの都課」を設置しました。一方、富山県は「寿司といえば、富山」をキャッチコピーに、ブランド化に取り組んでいます。その2つの自治体がタッグを組み、ことし6月には武内市長が富山県を訪れ、“世界初”の「すし会談」が開催されました。今回の会談で北九州市が用意したのは、“市民の台所”である旦過市場から仕入れたネタで握った12種類のすしです。特別な処理を施した生のうなぎ「小倉うなぎ」を初めて食べた新田知事は。■富山県・新田八朗知事「（生の）うなぎって、結構歯ごたえがあるものなんですね。」一方、新田知事からは、富山県の郷土料理「ます寿司」のおもてなしがありました。さらに、「すし」にちなんだ新商品も発表されました。「すし決戦きっぷ」は、北九州市もしくは富山県の行き先をサイコロで決め、大阪からの往復の切符とご当地の「すし」がセットになったプランです。■武内市長「多くの皆さんが、すしをフックにして両地域を訪れることを期待したいと思います。」会談では、北九州と富山を結ぶ「すしのゴールデンルート」に山口県下関市が加わったほか、広島県と岡山県が前向きに検討していることなどが共有されました。今後、周辺の自治体にも「すしのゴールデンルート」への参加を呼びかけ、将来的には「すしサミット」の開催を見据えているということです。