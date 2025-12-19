¥í¥Ö¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ø¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ËÃíÌÜ¤Î¡Ø439*hz¡Ù¤ò¾Ò²ð¡ª ½µ´©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á 12/19¹æ
¥í¥Ö¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ø¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¤µ¤ó¡§¡Ö¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ë¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î²ÈÂ²¤ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼·Á¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¤µ¤ó¡§¡ÖÂ¾¤Ë¤âYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊ£¿ô±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µ¡¹YouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ø³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆYouTube¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎYouTube¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¥²¡¼¥à¤¬Ç®¤¯¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤äËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ø¡ÚÂè1ÏÃ¡ÛÃÏ¹ö¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥í¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡ª ºÇ¸å¤Î·ëËö¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ß¡¼¥à¥¥ã¥é¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òº®¤¼¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌÜÀþ¤À¤È¡Ø¤¢¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥í¥Ã¥È¤À¡ª¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦´¶¤È³Ú¤·¤µ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥µ¡¼¥Õ¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤¨¤Æµ¼¿Í²½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¤Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Åê¹Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¡Ø¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥í¥Ã¥È¤ÎÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤µ¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ô»ú¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÂè1ÏÃ¡ÛÃÏ¹ö¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥í¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡ª ºÇ¸å¤Î·ëËö¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ä #roblox #¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹ #¥Þ¥¤¥¯¥é #shorts
https://youtu.be/iwVxV0vHt2c?si=pohGPendWMEYNwr7
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¤µ¤ó¡§¡Ö¤¤¤Ä¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ø¥â¥³¤Î¤ª¤â¤·¤íÀ¸³è¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤·¤å¤ÎÊü²Ý¸å¡Ù¡Ø¤ê¤¯¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ ¿§¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ëº£¸å¤ÎÊª¸ì¤Ë³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥²¡¼¥à¼Â¶·¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Ê£¿ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@haruto_family
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥â¥³¤Î¤ª¤â¤·¤íÀ¸³è¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@moco_omoshiro_family
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¢¤Ã¤·¤å¤ÎÊü²Ý¸å¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@ash_after_school
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤ê¤¯¤ÎÂçËÁ¸±¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@riku-roblox100
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@Lucky_Future_Robot
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥Ï¥ë¥È¤Î¤ª¤â¤·¤í²ÈÂ²¡Ú¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ù
https://x.com/haruto_roblx
³Ú¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ËÃíÌÜ¤Î¡Ø439*hz¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
439*hz¤µ¤ó¡§¡Ö¡Ø439*hz¡Ù¤Ç¤¹¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¤ä¥Ü¥«¥í¤òÃæ¿´¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²»³Ú¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
439*hz¤µ¤ó¡§¡Ö²»³Ú¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢YouTube¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
439*hz¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ø¥è¥ë¥·¥« Ëº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿ ¸µMV¹¥¤¤¹¤®¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶¶Ê¤ÎMV¤ÈÆâÍÆ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆYouTube¤Ç¤³¤Î²Î¤ÎMV¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî²áÄø¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸¶¶Ê¤Î¼ñ»Ý¤«¤éÎ¥¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÇÁüÌÌ¤Ç¤Ï¸¶¶Ê¤ÎMV¤òÌÏÊï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¡¢¸¶MV¤Ç¤ÏÇï¼ê¤Î²»¤Ç²áµî¤Îµ²±¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Ç¤ÏÇï¼ê¤Î²»¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú´ï¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÔ¶Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê³Ú´ï¤ò°ìÁØ°ìÁØ½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡Ë¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÁÆ¬¤ÎÇï»Òµ¡¡Ê¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¡Ë¤Î²»¤Ç»þ´Ö¤Î·Ð²á¤òÈæÓÈ¤·¡¢µ²±¤¬½ù¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»¤ÎÎÏ¤Ç´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥è¥ë¥·¥« Ëº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿ ¸µMV¹¥¤¤¹¤®¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤¿
https://youtube.com/shorts/PSEog-E1edk?si=m_6Y17Zs-VpNpJe_
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
439*hz¤µ¤ó¡§¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤ÎÆÉ¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢°ì¸À¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª ¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁÏºî¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢»ä¤Î²»³Ú¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë439*hz¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø439*hz¡Ù
https://www.youtube.com/@Kay440hz
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø439*hz¡Ù
https://x.com/kay440hz
ÊÔ½¸¡§¤«¤È¤¸¤å¤ó
¼èºà¡§²°µ×Ã«¡¦¼êÅç