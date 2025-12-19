¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·Ì©Í¢¤·¤¿ºá¡¡Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¡¡¸¡»¡¤Ï¹´¶Ø·º2Ç¯6¤«·îµá·º¡¡ÂçÊ¬
±ÕÂÎ¤Ëº®¤¼¤ÆµÛ°ú¤·¡È¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¤Î¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×¤ò¹ñÆâ¤ËÌ©Í¢¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¹´¶Ø·º2Ç¯6¤«·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïÅùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤Î¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥Ö¥ªÈï¹ð24ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ï¥óÈï¹ð¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤òÌ©Í¢¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÁ´¿È¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¥ï¥óÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¤ÏÃÎ¿Í¤«¤é¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤Ë¤·¤ÆÇä¤ì¤ÐÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¯¤è¤ê²Ô¤²¤ë¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÈÎÇä¤·¡¢Íø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«¤é³¤³°¤ÎÌôÉÊ²ñ¼Ò¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ØÄêÌôÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹´¶Ø·º2Ç¯6¤«·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È½·è¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢19Æü¤Ï¥ï¥óÈï¹ð¤é¤È¶¦ËÅ¤·Í¢ÆþÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤â³«¤«¤ì¡¢ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ï¹´¶Ø·º2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£