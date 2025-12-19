ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¿ÈÂÎÀÜ¿¨¡¡30Âå½÷À¶µ»Õ¤Ë6¤«·î¤ÎÄä¿¦½èÊ¬¡¡ÂçÊ¬
¶ÐÌ³¤¹¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢19ÆüÉÕ¤Ç¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î½÷À¶µ»Õ¤òÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ±Î½¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ä»ùÆ¸¤Ø¤ÎÂÎÈ³¤ÇÃËÀ¶µÆ¬¤äÃËÀ¶µ»Õ¤âÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸©¶µ°Ñ¿À²°µ®»Ö ¶µ°é¿Í»ö²ÝÄ¹
¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
19ÆüÉÕ¤ÇÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸©Æâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤Î½÷À¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½÷À¶µ»Õ¤Ï2025Ç¯5·î¤´¤í¤«¤é7·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ1¿Í¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤Û¤ÜËèÆü¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ¼¼¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¶µ»Õ¤Ï19ÆüÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¶µÆ¬¤¬Æ±Î½¤Î½÷À¿¦°÷¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦1¤«·î¤Ë¡¢ÆüÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤¬»ùÆ¸¤ËÂÎÈ³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¦3¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£