¡¡ÃÞÇÈÂç¤Ï19Æü¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇJ¥ê¡¼¥°²ÃÆþÆâÄêÁª¼ê¤Î¹çÆ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëGKº´Æ£ÎÜÀ±¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎºÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤ËÍ¥¤ì¤¿1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÎÂç´ï¡£GK¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤Î½ª¤ï¤êº¢¡£ÁÇ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤¿GK½Ð¿È¤Î¸ÜÌä¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¶¯¹ë¤ÎÂçÄÅ¹â¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø3Ç¯¤«¤éÉÔÆ°¤Î¼é¸î¿À¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯6·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤À¡£Åö»þJ1¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤òÁê¼ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£PKÀï¤ÎËö¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¡£¼«¿®¤ò¿¼¤á¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ®ÅÄÀï¤«¤éÌó2¥«·î¸å¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦¸µÆüËÜÂåÉ½GKÀ¾Àî¼þºî¤¬ºßÀÒ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬°é¤Ã¤¿Ì¾Ìç¡£ºÇ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖÂ¨·è¡×¤·¤¿¡£¡ÖÀ¾ÀîÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯GKÁ´°÷¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¼«³Ð¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡¢§DF°ÂÆ£¼÷´ô¡ÊÄ»À´¡Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÃÞÇÈ¤ËÍè¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§MF²ÃÆ£¸¼¡ÊÌ¾¸Å²°¡ËÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¢§DF¿ÛË¬´Ö¹¬À®¡Ê²£ÉÍM¡Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÆþ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¢§MF»³ºêÂÀ¿·¡ÊÂçÊ¬¡Ë1Ç¯ÌÜ¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£