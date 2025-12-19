15Åï¤¬¾Æ¤±¤¿±±µÏ»Ô¾¦Å¹³¹²ÐºÒ¡¡Éü¶½Êý¿Ë¤ò»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð¡ÖËÉ²Ð¿åÁå¤ò¤Î¤¢¤ë¸ø±à¤ò¡×È¯À¸¤«¤éÌó1Ç¯1¤«·î
2024Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ²Ð¿åÁå¤òÀß¤±¤¿¸ø±à¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÉü¶½Êý¿Ë¤¬18ÆüÌë¡¢»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î¤Ë±±µÏ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃæ±ûÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹ÄÌ¾Î¡ÖÈ¬Ä®ÂçÏ©¡×¤Î°ì³Ñ¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤ä½»Âð¤¢¤ï¤»¤Æ15Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
È¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯1¤«·î¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢18ÆüÌë¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ê¤É¤Çºî¤ë¡ÖÈ¬Ä®ÂçÏ©²ÐºÒÉü¶½Ï¢·È²ñµÄ¡×¤¬Éü¶½Êý¿Ë°Æ¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êý¿Ë°Æ¤Ë¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤ËËÉ²Ð¿åÁå¤òÀß¤±¤¿¸ø±à¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾ë²¼Ä®¤Î·Ê´Ñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Î¸å¡¢Æ£¸¶¿Â°ìÏº²ñÄ¹¤¬À¾²¬Î´»ÔÄ¹¤ËÉü¶½Êý¿Ë¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡È¬Ä®ÂçÏ©²ÐºÒÉü¶½Ï¢·È²ñµÄ¤ÎÆ£¸¶¿Â°ìÏº²ñÄ¹
¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤È»×¤¦¤Î¤Ç1Æü¤âÁá¤¯¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ÎÉü¶½Êý¿Ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ2026Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÌ±¤Ê¤É¤Çºî¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤¬¶ñÂÎ°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£