©ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めていくバラエティ番組「あっちこっちAぇ!」。

12月27日(土)の放送では、29歳の誕生日を迎えた正門へのバースデーサプライズ企画をお届けする。栃木県でのロケ中、何も知らない正門にメンバー3人が仕掛けたのは…？

「爆破の聖地」で正門良規29歳の誕生日をド派手に祝福！

正門が爆炎の中を駆け抜ける！？

今回、Aぇ! groupが訪れたのは、特撮ヒーロー番組などの爆破シーン撮影でよく使われ、ファンの間では「爆破の聖地」として知られる栃木県・岩船山 。 メンバーは、栃木県を守るご当地ヒーロー・開運戦士ブレイバーンと出会い、彼の「カッコいい爆破写真が撮りたい」という願いを叶えるため、撮影をプロデュースしよう……というのは真っ赤なウソ！ 真の狙いは、ロケの数日後に29歳の誕生日を迎える正門良規へのバースデーサプライズ企画、「サプライズ！ドッカンドッカンバースデー！！」を決行すること！

何も知らない正門を「メンバーの昼ごはんの買い出し」というニセ企画で現場から連れ出し、その隙に末澤、小島、佐野の3人が全長60mの爆破コースでスタンバイ！佐野が正門役を務めたリハーサルでは、正門の動きをシミュレーションしながら入念な打ち合わせが行われた。

買い出しから戻った正門は、ブレイバーンと怪人・ナイトギレーニのカッコいいツーショット写真を撮影するため、指示されるがままにカメラを構えるが…突如、轟音とともに火薬が爆発！ 爆炎の奥からは「シャドーダークネス怪人軍団」が大量に出現！状況が飲み込めないまま、逃げるように走り出す正門。その背後で次々と爆発が起こり、歓喜の火柱が上がる！ 20代最後の、規格外のバースデー祝いの模様をぜひともお見逃しなく！

©ABCテレビ

メンバーコメント

Q.爆破サプライズの感想を教えてください！

正門： ビックリですよ！こんなにも俺は愛されてたのかって。『息子はこんなしてもらえるようになったよ』って、絶対に家族に見てほしい回です。みんなが一生懸命リハーサルして走り回ってくれたり、考えてくれたりしたこと自体が愛なんで。感謝してます。

末澤：大成功やったんじゃないかな。お金がかかってるんで、より一層気合が入りました。『もし失敗したら、50万円がパーになってCG合成になる』と聞いていたので（笑）。とにかく『正門、真っすぐ走ってくれ！』と祈っていました。

小島：正門を待っている間、今までにないくらいスタッフさんと真剣に話して、さらに番組としての絆が深まりました。正門のリアクション、色々なパターンを想定していたけど、それ(放送をお楽しみに)だけは出んかった…。想像を超えたのか、超えてないのかわからないですけど、さすが正門、思わぬ誤算でした(笑)。

佐野：テレビでしか絶対に見られない規模の爆破で、あの絵力は凄かったですね。『もし正門くんが変な動きをしたら』っていう最悪のパターンの打ち合わせばっかりして、メンバーを信じてあげられなかったのが悔しいです（笑）！ごめん！

「あっちこっちAぇ！」

2025年12月27日(土)深夜0時25分 ＜関西地区で放送＞

※TVerで見逃し配信あり https://tver.jp/series/sr1mey5wi3

出演：Aぇ! group(正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉)

©ABCテレビ