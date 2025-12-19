timeleszの原嘉孝（30）が19日、都内で主演映画「初恋芸人」（監督夏目大一朗）の初日舞台あいさつに出席した。

今作で映画初主演。東京と広島県因島で撮影を行った。「撮影したのが1年半前ぐらいなので、ここまで長かったなという感じ。今日から皆さんに見ていただけると思うと、ワクワクが止まりません」と喜びを語った。

中沢健氏の同名小説が原作。原演じる主人公は怪獣ネタで舞台に立つ売れないピン芸人。彼女いない歴＝年齢だったが、初めて自分を面白いと言ってくれた女性と出会い、初恋に落ちる。

作品について「心情がリアルで、（主人公が）芸人で売れたいと思っていてもどこか本気じゃないじゃんと見えると思う。僕も“もっとやれよ”と言いたくなるような、むずむずする映画」と語った。それは日常でも起こっていることとし「夢を追いきれない自分とか言い訳を考えちゃう自分とか初恋の相手に正直なことを言えないとか、大きな波はないけどリアルなスピードで進んでいく。この物語が逆に立ち止まっている人がいたら気付かされることが多いと思う」と魅力を話した。続けて、「少しでも多くの方に届けばいいなと思っています」と願った。