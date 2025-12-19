出会った男性の肩書きに惹かれることもあると思いますが、それだけに釣られて付き合うのは要注意。セレブ婚を夢見て浮かれていたのに、思いもよらぬ展開になることがあるようで……？ 今回は、セレブ婚を夢見ていたのに彼が独身だと偽っていた話をご紹介いたします。

既婚者だった

「マッチングアプリで出会った彼は、普通の会社員だと思っていたけど、『もうすぐ社長を継ぐ予定なんだけどね』と話していて、次期社長という立場だと知りました。これはいい人に出会えたと思ってテンションが上がった私は、そこから猛アプローチをして付き合うことに成功。正直顔や性格もあまりタイプじゃないけど、次期社長という肩書きは魅力的ですよね。私もいずれは社長夫人になれるんだ、と妄想して幸せな日々を過ごしていたのですが……。

ある日、ホテルに行って彼がシャワーを浴びているとき、スマホの通知音がしたのでこっそり見てみると、なんとロック画面が子どもの写真でした。彼は既婚者で子持ちだったんです。次期社長の夢はあっけなく崩れ去ってしまいましたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 既婚者を隠して付き合うなんて最低ですよね。ただ男性を選ぶとき、仕事やお金が基準になってしまうと、うまくいかないことが多いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。