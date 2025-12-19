¡Ö½ª¤ÎÂàËâ»Õ ―¥¨¥ó¥Àー¥¬¥¤¥¹¥¿ー―¡×Âè22´¬¤Ê¤É¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×12·î¤ÎºÇ¿·»æ½ñÀÒ¾ðÊó¤¬¸ø³«¡ª
¡¡Cygames¤Ï¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×Ï¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ7¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»æ½ñÀÒ¤ò¡¢12·î19Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤«¤é¡¢12·î25Æü¤Ë¼«¼Ò½ÐÈÇ´ë²è¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆCygames¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
12·î19Æü È¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥é¥ó¡×2´¬
Ãø¼Ô¡§Áó°æ¥ß¥Ï¥ë/COMIC ROOM
Äê²Á¡§880±ß
¡ÖÎ¦¾åÉô¤Ï¡¢¥â¥Æ¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡×
¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¢ÌîµåÉô¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¡£
¤½¤ì¤é²Ö·ÁÅªÂ¸ºß¤Î±¿Æ°Éô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Î¦¾åÉô¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ä¥â¥Æ¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª
Â¤¬Â®¤¤¤ä¤Ä¤Ï¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡ª
Ãæ³Ø°Ê¾å¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤Ò¤¿Áö¤ëÈó¥â¥Æ¥íー¥É¡ª
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¦¾åÉô¤ÏÁö¤ë¡ª
Áö¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡ª
°ÛÃ¼¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¡¦±¬·î¤¬Ä©¤àÈ¿µÕ¤Î±ØÅÁ¥É¥é¥Þ¡¢Âè2´¬¡ª
¡Ö½ª¤ÎÂàËâ»Õ ―¥¨¥ó¥Àー¥¬¥¤¥¹¥¿ー―¡×22´¬
Ãø¼Ô¡§»ÍÊý»³µ®»Ë
Äê²Á¡§880±ß
¡Ö¥¸¥ãー¤Î¹¶·â¤Ï¡¢Èà¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×
¥æー¥ê½±·â¡¢¥¢¥¥é¤ÎÎ¥Ã¦¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ãー¤Î¸ÉÎ©¡£¤½¤Î³¨¿Þ¤òÉÁ¤¯Ì¾¤âÌµ¤ÃË¤¬¥¸¥ãー¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç°ìÀÚ»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¹ª¤ß¤Ê¿´ÍýÀï¤Ç¥¸¥ãー¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¿Å¨¤È¤ÎÆÍÁ³¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡ÈÅ¨¡É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡È¥¸¥ãー¡É¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ÊÔ¡¢·èÃå¡£
12·î25ÆüÈ¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢Åú¤¨¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×1´¬
Ãø¼Ô¡§¤¹¤á¤·¤ª
Äê²Á¡§946±ß
¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ëÈà¤Î¤³¤È¤¬¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤òÈò¤±À¸¤¤Æ¤¤¿¹â¹»À¸¤ÎÌ«¡¢
Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤½¤Ä¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¡¢Êõ±É¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÎ¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Î»þ¤À¤±
²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹ÄøÅÙ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡£
ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦Êõ±É¤ËÂÐ¤·¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÌ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¤¢¤ë»þÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÍ§¾ð¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä
½ã¿è¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÇÏÄ¤Ê´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¾îÍÍ¤ÎÊá¤Þ¤¨Êý¡×1´¬
Ãø¼Ô¡§¾ëÅçÂÞ
Äê²Á¡§946±ß
¡Ö¤ª¾îÍÍ¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Á¤ã¤¢¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÉÙÍµÁØ¤Î»Ò½÷¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¾Ìç¹»¤Ë¤ÆÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·øÊªÃË»Ò¡¢°¤ÇÈ¤·¤¡£
¤¢¤ëÆüÍý»öÄ¹¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¡¢¹»Æâ¤ÎÌäÂê»ù¤ª¾îÍÍ4¿Í¤ò¹¹À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©
¹¥´ñ¿´°î¤ì¤ëÉÏ¼å¤ª¾îÍÍ¡¢Å´ÊÉ¤ÈÀäÊÉ¤Î¥ª¥¿¥¯¤ª¾îÍÍ¡¢¥À¥¦¥Êー·Ïµ»¹ªÇÉ¤ª¾îÍÍ¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê²ÉÌÛ¤ª¾îÍÍ--¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤òÂ´¶È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤â¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢°éÀ®¥é¥Ö¥³¥á³«Ëë¡ª¡ª
¡Ö¤Á¤¯¤ïÀïµ～¤ª¤ì¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ÇÃÏµå¿¯Î¬～¡×6´¬
Ãø¼Ô¡§¥Ö¥Ö
Äê²Á¡§1,320±ß
¡Ö·¯¤Ï¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¤Á¤¯¤ï¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó»÷À¸Ì¿ÂÎ¤Î¥³¥ï¥â¥Æ¾å»Ê¡ª
¸¦½¤¤Î¤¿¤áÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥í¥Ã¥±¿Í»öÉôÄ¹¤Ï¡¢
²ó¼ý°÷¤Î´ðËÜµ»¡ÖÌÓ¶ÌÏ£À®¡×¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Á¤¯¤ï¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª
¤Î¤ê»Ò¤Îµ²±¤òÁàºî¤·¤Æ¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤¯¤ï¤ò¸·¤·¤¯¸ÄÊÌ»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©
²Ì¤¿¤·¤Æ¤Á¤¯¤ï¤ÏÌµ»ö¤Ë¸¦½¤¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
±§Ãè°ì¥¥åー¥È¤Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡ªÂè6´¬¡ª
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ë¥åー¥ïー¥ë¥É¡×2´¬
Ãø¼Ô¡§±§ÄÅ¹¾¹Í´
Äê²Á¡§946±ß
¡ÖÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤ªÁ°¤ò»¦¤¹¡×
¾ðÊóÅýÀ©¶É¤òÌ¾¾è¤ë²¿¼Ô¤«¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¥¥ê¥ä¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÈ¿À¯ÉÜÃÏ²¼ÁÈ¿¥¡¦¥¯¥éー¥¯¶¨²ñ¤Ç¡¢¥¥ê¥ä¤òÃç´Ö¤Ë´«Í¶¤¹¤ë¡£
ñÙ¤µ¤ì¤¿ÅÜ¤ê¤«¤é°Õ¸«¤Ï¿©¤¤°ã¤¤¡¢¥¯¥éー¥¯¶¨²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¥Ç¥£¥»¥ó¥È¤Ç¸£À©¤·¤¢¤¦°ì¿¨Â¨È¯¤Î¾õ¶·¤Ë¡£
²×Î©¤Ä¿´¶¤òÆÈÇò¤¹¤ë¥¥ê¥ä¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ä¥Ð¥¤Î¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¥¥ê¥ä¤Î²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï--¡£
¸Â³¦´Æ»ë¼Ò²ñ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤»¡£ÀïØË¤Î¥Üー¥¤¥ßー¥Ä¥¬ー¥ëÂè2´¬¡£
¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×Âè1´¬
ºî²è¡§ÔüÂ¼¤¸ー¤¿¤íー¡¡¸¶ºî¡§Áð²¼¥·¥ó¥ä/COMIC ROOM
Äê²Á¡§946±ß
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤ÏÀä¹¥¤Î¡Ä¥µ¥¦¥ÊÆüÏÂ¤À¡×
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÜµÒ¡¢²£Ë½¤Ê¾å»Ê¡Ä¤Ö¤ó²¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥³¥È¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤Ö¡£
¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÉðÆ®ÇÉ¥ä¥¯¥¶¤À¤Ã¤¿¥Þ¥³¥È¤À¤¬¡¢¥«¥¿¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ë½ÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¿¶¤ë¤¨¤Ê¤¤¡£¥µ¥¦¥Ê¤À¤±¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¡£
¤·¤«¤·¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡Ù¥Þ¥³¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡©
¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹Áð²¼¥·¥ó¥ä¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤ÇÌ¥¤»¤ëÔüÂ¼¤¸ー¤¿¤íー¤¬Â£¤ë¡Ö¥ä¥¯¥¶¡ß¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î°Û¿§ºî¡ª