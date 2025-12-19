¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×ÃË»ÒÃíÌÜ¡ÛÀçÂæÂçÌÀÀ®¡Ö¹â¹»³¦¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Î¹âÂ®¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡×
¹â¹»¥Ð¥¹¥±ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡×¤¬12·î23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ÅìµþÂÎ°é´Û¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë29Æü¤Þ¤ÇÃË½÷120¥Áー¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤ëÃíÌÜ¥Áー¥à¤ÈÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò
¡¡¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÏÉÔºß¤ÇÎãÇ¯¤è¤ê¹â¤µ¤â¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤âÁ´°÷¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¥â¥Ã¥Èー¤Î¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥ëー¥º¥Üー¥ë¡×¤òÅ°Äì¤·¡¢¹âÂ®¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÈU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀçÂæÂç³ØÉíÂ°ÌÀÀ®¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤À¡£
¡¡Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤2Ç¯Á°¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×――¡£ÌÀÀ®¤Ï¸Î¡¦º´Æ£µ×É×¥³ー¥Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÈ«»³½Ó¼ù¥³ー¥Á¤ÎÁ´¹ñ½é¿Ø¡¢¤·¤«¤â1²óÀï¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤È·ãÆÍ¡£ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¹¥¥²ー¥à¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¤È¤Å¨¾¤Î°æ¼ê¸ý¹§¥³ー¥Á¤Ï¡ÖÈ¬Â¼ÎÝ·¯¤¬Íè¤ëÁ°¤Î¥Ð¥¹¥±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£È«»³¥³ー¥Á¤¬º´Æ£ÀèÀ¸¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯º£¤ÎÌÀÀ®¤ÏÈ«»³¥³ー¥Á¤¬²¸»Õ¤«¤é¶µ¤ï¤ê¡¢¼«¿È¤¬2009Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ð¥¹¥±¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î±³ØÀ¸¤È¥¬ー¥É¤Î¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥íー¥ë¤È¥·¥åー¥¿ー¤òÃÖ¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´À¹¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥ª¥ó¥Üー¥ë¥Ô¥Ã¥¯¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥ª¥Õ¥Üー¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥ªー¥ë¥³ー¥È¤Ç·ã¤·¤¯Åö¤¿¤ë¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë±¿Æ°ÎÌËÉÙ¤Ê¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï°Û¿§¤Ç¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Î¥Ð¥¹¥±¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡È«»³¥³ー¥Á¤¬¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥É¡õ¥ê¥¢¥¯¥È¡ÊÍ½Â¬¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¡Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ïº´Æ£¥³ー¥Á¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Öµ×É×ÀèÀ¸¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¥Îー¥Þー¥¯¤òºî¤ë·Á¤À¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï1ÂÐ1¤Ç¹¶¤á¤ë¾ìÌÌ¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£165¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ó¥É¥éー¾®ÅÄÖº½©ÅÍ¡¢ÆÍÇËÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿»°±ºÍªÂÀÏº¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ëÛØ¿¹Î°°í¤È¹â¶¶³¤»ê¡¢¥·¥åー¥¿ー¤Î²®ÅÄ¹Ò±©¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥É¤¢¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¿·°æ·ÄÂÀ¤é¡¢¸Ä¡¹¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯¤ÎÀçÂæÂçÌÀÀ®¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²Àï¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢²¼µéÀ¸¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò°ìÅÙ¤âÀÁµá¤»¤º¤Ë¤ä¤êÄÌ¤¹¤Ê¤É¡Ö3Ç¯À¸¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡×¡ÊÈ«»³¥³ー¥Á¡Ë¤Î¼«¼çÀ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¥Áー¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¿·°æ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÀÀ®¤Î¥Ð¥¹¥±¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥±¥¬¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Îº£Ìî±Í¿´¡¢¥·¥åー¥ÈÎÏ¤Î¤¢¤ëº´Æ£ñ¥ÂÀ¤ÈÅÄÃæÐÒÂÀ¤é¼çÎÏ¤âËÜÈÖ¤Ë¤ÏÉüµ¢Í½Äê¡£¤è¤¦¤ä¤¯Á´°÷¤¬Â·¤¦Åß¡¢ÌÀÀ®¤Ï¥Áー¥à°ì´Ý¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡£
¢¡¢£KEY PLAYER¡¿PG #12»°±ºÍªÂÀÏº
¡È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¡É¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡¢ÀçÂæÂçÌÀÀ®¤Î»°±ºÍªÂÀÏº [¼Ì¿¿]¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏPG¤À¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¤Î¤´¤È¤¯¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×Áª¼ê¤À¡£¥Üー¥ë¥Ï¥ó¥É¥éー¤È¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÄ·¤Ó¡¢Å¥½¤¤»Å»ö¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ¥¼è¤«¤é¥³ー¥È¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡È¥³ー¥¹¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥³ー¥¹¥È¡É¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤È¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤ÊÇ®¤µ¤ÎÃæ¤ËÎäÀÅ¤µ¤ò»ý¤Ä¥êー¥Àー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£µ»½Ñ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÎ¾ÌÌ¤ÇÌÀÀ®¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µµÜ¾ë½Ð¿È¡£Éã¤ÎÍ´»Ê¤µ¤ó¡Ê¹â¹»¶µ°÷¡Ë¤ÏÇ½Âå¹©¶È¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë»þÂå¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡Ê½Õ¤ÎÁªÈ´¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç¤Ç³èÌö¤·¤¿¥»¥ó¥¿ー¡£Êì¤Î¾Ï»Ò¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥¹»ØÆ³¼Ô¡¢Ä¹½÷¤ÎÉñ²Ú¤ÏW¥êー¥°¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç³èÌö¤·¡¢¼¡½÷¤Î¿ðµ®¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç¤ÇÊ³Æ®Ãæ¡£Ä¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¥Ð¥¹¥±°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¥Ð¥¹¥±¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ËµÞÀÂ¤·¤¿º´Æ£µ×É×¥³ー¥Á¤òÊé¤¤¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤ÎÆ´¤ì¤Î¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£¤½¤Î²¸¤È±ï¤òËº¤ì¤º¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö½Ó¼ù¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ°ìÆ°¤²ó¤ë¥Ð¥¹¥±¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¡¢¹â¹»ºÇ¸å¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¡£
