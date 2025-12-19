

○大阪油化 <4124> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の23.95％にあたる25万株(金額で5億8525万円)を上限に、12月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、今回取得した全株と保有している自己株の一部を消却する。消却予定日は26年1月30日。



○エーアイ <4388> [東証Ｓ]

発行済み株式数の9.99％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月15日。



○メガチップス <6875> [東証Ｐ]

発行済み株式数の7.8％にあたる160万5500株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。



○ナカニシ <7716> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.28％にあたる120万株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月30日。



○光陽社 <7946> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の9.44％にあたる5万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月22日から26年12月21日まで。



○東競馬 <9672> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.55％にあたる68万株(金額で41億円)を上限に、12月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、発行済み株式数の2.36％にあたる68万株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月30日。



［2025年12月19日］



株探ニュース

