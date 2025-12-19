19日、国内債券市場で長期金利の指標となる10年物国債利回りが2％台まで上昇しました。これは2006年5月以来の高水準で、およそ19年半ぶりです。

■長期金利なぜ上昇傾向？

長期金利が上昇している背景は2つあります。1つは高市政権が掲げる積極財政です。高市首相が掲げる政策により国債の発行を増やすような方向に動くのでは、という懸念が金利上昇に繋がっています。

2つ目は日本銀行の政策金利です。日銀は12月の決定会合で政策金利を0.75％まで引き上げることを決め、市場では日銀が今後も引き続き利上げを行うのではないかという見方が広がっています。

その結果、将来もっと高い金利の国債が出るのではと懸念し企業などが国債への投資を躊躇するほか、すでに保有している場合は低金利の国債に対する魅力が下がることから国債を売る流れとなり、長期金利がさらに上昇する要因となっています。

■個人向け国債販売3割増に

この長期金利の上昇を受け、個人向けの国債の人気が高まっています。財務省の資料によると、個人向け国債の発行額は2025年は5兆2803億円で、2024年よりも3割増加しているということです。国債の主な投資家である金融機関などは値が下がる可能性などを危惧し、新たな投資をためらいます。

しかし、個人投資家からすると、元本割れのリスクが低い国債は株式よりも安定していて、さらに預金よりも国債の方が金利が高いため、預金するよりも良いと判断し、人気が高まっているということです。

■長期金利の今後の見通しは？

野村証券金融経済研究所の美和卓エグゼクティブエコノミストは「2％は通過点にすぎない」とさらなる長期金利の上昇を予想しています。「日銀が今後さらに利上げをするのではという期待から、今の国債の主な投資家の金融機関が国債を買わなくなっている」ことから「需要が弱まり金利の上昇が止まらなくなるのでは」と分析しています。

一方、三井住友DSアセット市川雅浩チーフマーケットストラテジストは「急騰リスクは限定的」としています。「高市総理が掲げているのは“責任ある”積極財政」とし、「無茶をすることのない範囲になるのでは。予算も極端に膨れ上がることはない」と分析をしていて、専門家の中でも見方が割れています。