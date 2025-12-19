timelesz原嘉孝、売れない芸人役で“おもしろくなさ”を追求 共演者も認めるお笑いの才能で苦戦
8人組グループ・timeleszの原嘉孝が19日、都内で行われた映画『初恋芸人』初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】観客の「かわいい」の声に照れ笑いする原嘉孝
共演のハニトラ梅木と漫才シーンに臨んだ原は「撮影日以外で稽古の時間もとって空き時間のたびに練習させてもらって。役を通したコンビネーションが生まれた。自然にアドリブをしてしまったり、それを拾ってツッコんだり関係性ができた撮影期間だった」と手応えをみせた。
さらに梅木が「注意していたのは、原さんはお笑い勘がいいので。おもしろくなりすぎるなよなと」と振り返ると原は「そうなんですよね…なんかあるんですよね」とドヤ顔。梅木から「謙遜してよ！（笑）売れてない芸人なのにリズムがおもしろくなっちゃうからダメですよ」とツッコミを浴びた。
原は「一言一句細かくしてもらって、この言い方だとおもしろくなっちゃうとか。無駄に間をとってみたり“おもしろいわけないじゃん”っていうところにいかないといけないのは難しかった」と今作ならではの苦労を挙げると、梅木も「2人で話させていただいて。みるみるおもしろくなくなっていくのですごいな、と」と振り返った。
このほか、沢口愛華、夏目大一朗監督が参加した。
