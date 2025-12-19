お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が19日、自身のブログを更新し、「宮城県人会」の開催を喜びとともに報告した。

「前々から、僕がずーっとやりたいと言っていた宮城県人会がようやく開催されました！！やったー！」とつづると「場所は、東京白金台・八芳園！！最高の会場で、最高の料理を、最高の同郷仲間と共に最高の時間を過ごせました！今回、第1回目の東京・宮城県人会という事で、気分を上げる為にも八芳園さんに大変ご協力を頂きました。100人以上入れるお部屋を、贅沢に20数名でお借り致しました」と、豪華さを伝えた。

そして「東京・宮城県人会の役職が決まりました。。というか、僕が勝手に決めました（笑）」と、「名誉会長…鈴木京香さん。総監督…森公美子さん。総幹事長…山寺宏一さん。手品師…マギー審司さん。」と、幹部を紹介。華やかな顔ぶれだが「芸能を中心に、東京で頑張ってる宮城県人という事で、基本的には僕が連絡出来る範囲でお声がけさせて頂きました。勿論、お仕事や体調不良で参加が難しくなった方々も沢山いらっしゃいました。まだまだ、東京には沢山の同郷の方々が頑張ってますね」と書き添えた。

「テンションも上がり、横断幕まで製作！（笑）皆さん、ニコニコ楽しんで下さいました。名誉会長の京香さんより、毎年の恒例行事にしましょう！とのメールも頂きました 本当に開催出来て良かったです！まぐろの『やま幸』さんより、宮城県女川港で水揚げされた極上のまぐろを提供して頂きました。更に、お土産として…菓匠三全さんより、萩の月詰合せを。かまぼこの鐘崎さんからも笹かまぼこのご提供を。有楽町にあるアンテナショップ『みやぎふるさとプラザ』にもご協力頂きました。宮城が沢山集結しましたー。ありがとうございます！」と、会は充実した様子だった。

「宮城県塩竈市出身で日本一のカメラマン・平間至さん」による集合写真も公開。サンドウィッチマンの2人に加え、楽天の岸孝之投手、2006年トリノ五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得した荒川静香さん、ロックバンド「THE 虎舞竜」の高橋ジョージ、女優の鈴木京香、森公美子、ヤクルトのコーチ・佐藤由規氏、タップダンサーの熊谷和徳、声優の山寺宏一、島崎信長、元乃木坂46の久保史緒里、元アンジュルムの佐々木莉佳子、お笑い芸人の餠田コシヒカリ、狩野英孝、元SKE48の菅原茉椰、脚本家の宮藤官九郎氏、手品師のマギー審司、俳優の中川晃教、千葉雄大、菅原大吉、おかやまはじめ、お笑いコンビ「エバース」佐々木隆史、 Hey！Say！JUMPの八乙女光歌手のかの香織が出席。「総合司会は、我らが狩野英孝でした！」と記した。

さらに「今回、残念ながら欠席の連絡を頂きました中村雅俊さん、稲垣潤一さん、遊佐未森さん、大友康平さん、佐々木主浩さん、羽生結弦さん、宮世琉弥くん、パンサー尾形、八重樫幸雄さん……そして今回、連絡が繋がらなかった生島ヒロシさん。また、必ず開催しまーす！」と呼びかけ。「こうやってみると、宮城県凄いなぁ。。」と感慨に浸り「北海道会や秋田県人会や福岡県人会みたいに、継続して集まる事が出来ると良いなぁ」と期待を膨らませた。