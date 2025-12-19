クリスマスしない派も“お得な楽しみ方”　詰め放題でクッキー「倍取れた」人やコスメ「元取りまくり」の声も

来週いよいよ迎えるクリスマス。

埼玉・越谷市のイオンレイクタウンでは、19日からクリスマスマーケットが開かれています。

チーズをふんだんに使った「チーズステーキ」や「ビーフシチューwithチーズ」など、世界15カ国30種類以上のチーズグルメを楽しむことができます。

ご当地グルメ研究会・松本学代表取締役：

埼玉県が全国でもトップクラスのチーズ消費量を誇っているということで、冬のクリスマスにあたたかく、ほっこりするようなチーズを食べてもらいたいと開催しました。

2025年のクリスマスの過ごし方について、調査会社インテージがこんなデータを発表しました。

クリスマスの予定がないと答えた人が半数以上の54.1％を占め、過去最高水準に。

その理由として「興味や習慣がない」に続き、物価高の影響か「お金をかけたくない・節約したい」が2位という結果になりました。

クリスマスマーケットに来ていた人は、「比較的良心的な価格で、そんなに高くなくてファミリー向けにもいいかな」「手軽に。あんまり高いと手が出ないけど、これくらいだったら。いっぱい量も入ってたし満足です」などと、多くの家族がひと足早くクリスマスをお得に楽しんでいました。

年末年始に向けお得に楽しむ人たちは他にも…。

埼玉・所沢市にあるショッピングモールでできていた人だかり。

お目当ては、月に一度開催している「ステラおばさんのクッキー 詰め放題」です。

1回2580円で挑戦できる詰め放題。

皆さん、どれほどお得にクッキーをゲットできたのでしょうか。

挑戦した人は、「6378円です。普通に買うよりお得なので」「5100円分っていわれたので、倍とれました。ありがたいです。お正月、孫たちがくるので」「重い！結構重い！（Q.持ってみていいですか）だいぶずっしり。クッキーの重さじゃない」などと話しました。

たくさんの種類を試してほしいと始めたクッキーの詰め放題ですが、お店側にも物価高は影響があるといいます。

ステラおばさんのクッキー 広報・花見美紀さん：

昨今カカオ、チョコレートの原料が大変あがっていますので、そのあたりが痛いなというところはあるが、頑張って続けてまいります。

お得に楽しむ人たちはあるポップアップストアにも。

ゲームセンターをイメージした化粧品ブランドが集結したポップアップ「CATCH the SPARKLE」が19日、期間限定でオープン。

SNSに投稿するだけで参加無料のゲームや、商品1点購入に加え2500円支払うことで人気のメイク用品の詰め放題ができるコーナーも。

Rainmakers・萩尾さん：

物価高でお客さんが行きたいイベントや楽しみがなくなっている中で、物価高に逆行して、クリスマスなのでお客さんにプレゼントの意味も込めて企画しました。

いつも頑張っている自分へのご褒美のクリスマスプレゼントをコスパよく手にする人たちの姿が見られました。