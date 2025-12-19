12月17日、「デイリー新潮」が報じた、日本テレビの元TOKIOメンバーに対する“所業”に、批判の声が鳴りやまない。

騒動の発端は、6月にさかのぼる。

「2025年6月、国分太一さんは『コンプライアンス違反』を理由に、出演番組『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）を降板となり、芸能活動を休止しました。プライバシーの保護を理由に、詳細は国分さんやほかの元TOKIOのメンバーにも明かされませんでした。

そのため、国分さんは11月に記者会見を開き、『答え合わせをしたい』と涙ながらに訴えましたが、対する日テレの福田博之社長は『答え合わせするまでもない』との答えを返しました。しかし、一連の対応を受け、松岡昌宏さんが『週刊文春』『週刊新潮』の両誌に、これまでいっさいの説明を受けてこなかったと、日テレへの不満を暴露しました。さらに、過去のロケで怪我をして病院搬送されたことも告白したんです」（芸能担当記者）

日テレは12月10日、《お二人の気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております》と急遽、コメントを発表。今後、あらためて松岡・城島茂に対して直接、説明する意向を示した。

今回、「デイリー新潮」に報じられたのは、コメント発表までの裏側だった。城島が、12月初旬の『DASH』ロケに参加する前、日テレ側が説明と謝罪の意向を伝えたが、城島は「ロケに集中したい」と拒否。ロケ当日には、日テレの制作局幹部が『DASH』のプロデューサーとともに現れ、謝罪しようとしたが、再び城島に拒否されたという。

事前に拒否されていたにもかかわらず、現場へ“アポなし謝罪”を試みたという報道に、Xでは「常識ではありえない」といった反応が集まった。

「11月に国分さんが開いた記者会見では、日テレから聞き取りをおこなわれた時の状況を本人が語りました。それによれば、まったく別件で日テレに呼び出され、その場でコンプラ違反に関するヒアリングがおこなわれたそうです。国分さんは状況を把握しようと会話を録音しようとしましたが、同席していた日テレ側の弁護士に、データを削除するよう求められたとも説明していました。国分さんの会見を見た一部の視聴者は、日テレ側のやり方が“不意打ち”のようで一方的だと、疑問を呈する反応も増えてきています」

本誌SmartFLASHは、実際に日テレが直接、謝罪を強行しようとしたのか、同社に確認取材をおこなったところ、以下のようなコメントが寄せられた。

《ご指摘の記事は、事実誤認に基づく内容が多く含まれており、大変遺憾に思っております。

本件に限らず、番組制作の詳細や出演者さまとの協議内容等については、守秘義務および信頼関係維持の観点などから公表しておりませんので、詳細は明らかにできませんが、事実に基づかない報道は厳に慎んでいただきたく存じます。

なお、『ザ!鉄腕!DASH!!』につきまして、番組終了の予定はございません。》

子どもの視聴者も多い『DASH』。これ以上、双方の溝を深めてほしくないところだが……。