ÁÆÉÊ¡¡¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤ò¿É¸ý¿³ºº¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËËÍ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖÁÆÉÊ£Ï£æ£æ£ã£é£á£ì¡¡£Ã£è£á£î£î£å£ì¡×¤ò¹¹¿·¡£¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤Ë¤è¤ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¿³ºº¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ¯¸À¤ËÂçÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡Å¯É×¤Ï£±£·Æü¡¢¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Æ£ÍÂçºå¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀÖ£í£á£ò£õ¡×¤Ç¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥³¥á¥ó¥È²ó¿ô¤¬ÁÆÉÊ¤¬£µ²ó¡¢Å¯É×¤¬£²²ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Êº¹¤¢¤ó¤Í¤ä¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ì¡¢¤½¤ó¤À¤±¤·¤«¥³¥á¥ó¥È¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ó¡£¤À¤«¤é¼¡¤«¤é¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¡ØÃ»¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¡Ù¤È¡¢¡Ø²¶¤Î½ÐÈÖ¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Å¯É×¤µ¤ó¤¢¤Ê¤¿¡¢Âç¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖËÍ¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È»þ´Ö¤ò£³£°ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¸åÇÚ¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤è¤ê½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥¹¥Í¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¾®¿´¼Ô¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¡£Å¯É×¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³°¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏÅ¯É×¤È¿Æ¸ò¤â¿¼¤¯¡Ö¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤è¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤¿¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£¤½¤ó¤Ê·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Î¤³¤È£±£¸ºÐÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤È»×¤Ã¤ÆÎ¯°û²¼¤²¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ËËÍ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤ï¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï»öÁ°¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¦¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÅ¯É×¤µ¤ó¤â¤â¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡£¼¡¤É¤ó¤É¤ó¥Õ¥é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ë¼çºÅ¼ÔÂ¦¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ûÍ×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡£ËÜÈÖÃæ¤Ë¤½¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÂê¡×¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦£È£õ£ì£õ¤ÎÆÃÈÖ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡àºÇÂ®áÈ¿¾Ê²ñ¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¡Ê¤Ê¤¼¡ËºÇÂ®È¿¾Ê²ñ¤Î¤È¤¤Ë£²ÁÈ¤·¤«¥³¥á¥ó¥È½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÈÖ½ªÎ»¸å¤Ë³Ú²°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡¢¡ØËÜÈÖ¤Ç¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÂåÆÉ¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ù¡£¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ¯É×¤µ¤ó¤Ë¤¨¤é¤¤¤ª¤¢¤Ä¤é¤¨¸þ¤¤Î´ë²è¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤â¤Ã¤È²ó¿ô¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¿³ºº¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´ª¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅ¯É×¤¬·è¾¡¤Ç¥¨¥ë¥Õ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÖ£í£á£ò£õ¡×¤Ç¡Ö¡Ê¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¥Í¥¿¤Ç¡Ë¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤Ïº¸Â¤ËÊñÂÓ´¬¤¤¤Æ¥±¥¬¤·¤¿¡ÊÀßÄê¡Ë¡£º¸Â¤ò¥±¥¬¤·¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º¸ÏÆ¤Ë¡ÊÊú¤¨¤Æ¡Ë¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¤½¤Î¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Î»È¤¤Êý¤ÇÀµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¸í¿³¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç£Í¡Ý£±¤Î¿³ºº¤Ã¤ÆÌ³¤Þ¤ë¤ó¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£