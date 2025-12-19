¥µ¥ß¡¼50¼þÇ¯µÇ°¡ª¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý ¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡¢¸ÂÄê20Ãå¤ò¥¹¥Ë¥À¥ó¤ÇÃêÁªÈÎÇä
¥µ¥ß¡¼¤Ï¡¢ÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òSODA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖSNKRDUNK(¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯)¡×(¥¹¥Ë¥À¥ó)¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)20»þ¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
2003Ç¯10·î¤Ë½éÂå¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄ¹¤é¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²ÁÃÍ¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¥µ¥ß¡¼50¼þÇ¯µÇ° ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
²Á³Ê¡§198,000/Ëç(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¿ô¡§20Ãå
ÈÎÇä·Á¼°¡§¥¹¥Ë¥À¥ó¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä
ÃêÁª±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)20¡§00¡Á12·î21Æü(Æü)23¡§59
ÅöÁªÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)
Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯ËÌÅÍ¼·À±¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂµ¸ý¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤ò¼¨¤¹¡Ö»àÃûÀ±¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥º¤òÇÛÃÖ¤·¡¢°ìÌÜ¤Ç¡ÈËÌÅÍ¤Î·ý¡É¤ÎÀ¤³¦´¶¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥µ¥ß¡¼ÀßÎ©50¼þÇ¯¡×¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Àµ²±¤½¤Î¤â¤Î¤òÅ»¤¦µæ¶Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡ÈÃå¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÇØÉé¤¦¡É´¶³Ð¤¬½É¤ë°ìÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ß¡¼ÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼¨¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¥¹¥Ë¥À¥ó¤Î¥í¥´¤È¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¡È¥Á¥§¥ê¡¼¿ÞÊÁ¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥ß¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¡¼¥É¤¬¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
