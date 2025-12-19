舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女（ふたくびおんな）〜』2026年5月上演決定 「劇場版モノノ怪」シリーズの前日譚を描く完全新作エピソード
新木宏典が主演を務める舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女〜』が、2026年5月に上演されることが決定した。最終章を迎える「劇場版モノノ怪」シリーズの前日譚を描く、舞台オリジナルの完全新作エピソードとなる。
【写真】舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女（ふたくびおんな）〜』ロゴ
本作は、2026年5月29日に最終章が公開される「劇場版モノノ怪」シリーズ3部作の前日譚。「モノノ怪」シリーズの生みの親であり、「劇場版モノノ怪」シリーズでは総監督を務める中村健治の監修のもと、舞台ならではの完全オリジナルエピソードを描く。
演出を務めるのは、舞台「モノノ怪」シリーズを手がけてきたヨリコ ジュン。出演は前作に引き続き、薬売り役を新木宏典が務める。その他キャストは後日発表される予定だ。
あわせて解禁されたティザービジュアルは、前作から装いを新たに、紺色の衣装に身を包んだ「劇場版モノノ怪」の薬売りの妖艶さと力強さを感じさせる1枚となっている。新たな物語の幕開けを予感させるビジュアルだ。
また、公式サイトではチケット公式最速先行受付を本日より開始。公演日程、星取表、チケット価格などの詳細も公開された。
舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女〜』は、品川プリンスホテルのステラボールにて2026年5月14日〜17日上演。
※中村健治のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■『モノノ怪』シリーズ生みの親であり『劇場版モノノ怪』シリーズ総監督・中村健治
舞台が着々と作られていくところを先んじて見させて頂いているのですが、今回の主役は「劇場版の坤（こん）の薬売り」とのことで、坤さん版の衣装や小道具なども間近で見たり触らせていただく機会がありました。凄いこだわりの出来で、背負子（しょいこ）を背負わせて頂いたのですが実はむちゃくちゃ重いんですよ（伝われ！）。薬売りさんに扮した新木さんの撮影にも参加させていただいたのですが、カッコイイは美しいはで、テンションめちゃ上がってしまいました！ 皆さん肉眼で確認したほうが良いですよ。舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女〜』お楽しみに！ 僕もめちゃお楽しみです！
【写真】舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女（ふたくびおんな）〜』ロゴ
本作は、2026年5月29日に最終章が公開される「劇場版モノノ怪」シリーズ3部作の前日譚。「モノノ怪」シリーズの生みの親であり、「劇場版モノノ怪」シリーズでは総監督を務める中村健治の監修のもと、舞台ならではの完全オリジナルエピソードを描く。
あわせて解禁されたティザービジュアルは、前作から装いを新たに、紺色の衣装に身を包んだ「劇場版モノノ怪」の薬売りの妖艶さと力強さを感じさせる1枚となっている。新たな物語の幕開けを予感させるビジュアルだ。
また、公式サイトではチケット公式最速先行受付を本日より開始。公演日程、星取表、チケット価格などの詳細も公開された。
舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女〜』は、品川プリンスホテルのステラボールにて2026年5月14日〜17日上演。
※中村健治のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■『モノノ怪』シリーズ生みの親であり『劇場版モノノ怪』シリーズ総監督・中村健治
舞台が着々と作られていくところを先んじて見させて頂いているのですが、今回の主役は「劇場版の坤（こん）の薬売り」とのことで、坤さん版の衣装や小道具なども間近で見たり触らせていただく機会がありました。凄いこだわりの出来で、背負子（しょいこ）を背負わせて頂いたのですが実はむちゃくちゃ重いんですよ（伝われ！）。薬売りさんに扮した新木さんの撮影にも参加させていただいたのですが、カッコイイは美しいはで、テンションめちゃ上がってしまいました！ 皆さん肉眼で確認したほうが良いですよ。舞台『劇場版モノノ怪 前日譚〜二首女〜』お楽しみに！ 僕もめちゃお楽しみです！