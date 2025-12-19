マコーレー・カルキンが判定 『ダイ・ハード』はクリスマス映画なのか？ ブルース・ウィリスの答えも
クリスマス映画の決定版『ホーム・アローン』で知られるマコーレー・カルキンが、インターネット上で長く議論されている“『ダイ・ハード』はクリスマス映画か？”論争に答えた。
【写真】日本公開から35年！ 『ホーム・アローン』“あの頃”とその後の姿を見比べ
1988年に公開された『ダイ・ハード』は、ブルース・ウィリス演じる“世界一運の悪い男”ジョン・マクレーンが不屈の精神でテロリストと対決する姿を描いたノンストップ・アクション。クリスマスの時期が舞台であるため、クリスマス映画とみなすべきかどうか、長年にわたり熱い論争が繰り広げられてきた。
『Mythical Kitchen（原題）』に出演したマコーレーは、「いや違う。反論しないで！」とコメント。「クリスマスの時期を描いた作品だけど、聖パトリック・デーの祝日でも成り立つ。でも『ホーム・アローン』は、メモリアルデーでは作れない。成り立たないよ」とその根拠を示した。そして、「今や僕は、クリスマスのゴッドファーザーだ。僕の意見はこの議論に影響を与えるよ」とユーモアたっぷりに続けた。
なおSkyNewsによると、この論争については、全英映像等級審査機構が世論調査を行っており、44％の人がクリスマス映画ではないと判断。肯定派の38％を僅差で破ったそうだ。
一方、ブルース・ウィリス本人も2018年に出演した米人気番組『コメディ・セントラル・ロースト』でこの議題に言及。「『ダイ・ハード』はクリスマス映画なんかじゃない。これはブルース・ウィリスの映画だ！」と宣言していた。
【写真】日本公開から35年！ 『ホーム・アローン』“あの頃”とその後の姿を見比べ
1988年に公開された『ダイ・ハード』は、ブルース・ウィリス演じる“世界一運の悪い男”ジョン・マクレーンが不屈の精神でテロリストと対決する姿を描いたノンストップ・アクション。クリスマスの時期が舞台であるため、クリスマス映画とみなすべきかどうか、長年にわたり熱い論争が繰り広げられてきた。
なおSkyNewsによると、この論争については、全英映像等級審査機構が世論調査を行っており、44％の人がクリスマス映画ではないと判断。肯定派の38％を僅差で破ったそうだ。
一方、ブルース・ウィリス本人も2018年に出演した米人気番組『コメディ・セントラル・ロースト』でこの議題に言及。「『ダイ・ハード』はクリスマス映画なんかじゃない。これはブルース・ウィリスの映画だ！」と宣言していた。