稲垣吾郎が英国初演から80年愛され続けた舞台に挑む！ 『プレゼント・ラフター』公演ビジュアル解禁
稲垣吾郎が主演を務めるPARCO PRODUCE 2026『プレゼント・ラフター』より、公演ビジュアルが解禁された。
本作は、俳優、作詞、作曲、映画監督など、多彩な才能を発揮したマルチアーティストであり、ウィットに富んだ作風で数々のヒット作を生み出した、20世紀の英国を代表する劇作家ノエル・カワード（1899〜1973）によるラブコメディ。1942年の初演以来、繰り返し上演されており、2017年には主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞し、映画館でも上映された。
2019年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上を経た今もなお注目を集め続けている。
舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼のもとへ、次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こし…。
ギャリー役には、知的な存在感を放ちながら、感情の機微を繊細に表現し、コメディからシリアスまで幅広く演じ分ける稲垣吾郎。ギャリーの妻役には倉科カナ。さらに、黒谷友香、広岡由里子、浜田信也、桑原裕子ほか、ギャリーを取り巻く個性的な人物を実力派の俳優陣が演じる。
演出は、登場人物の心情を丁寧に描くことで定評のある小山ゆうな。本作で稲垣と初めてタッグを組む。
軽妙な会話の中に、名声や欲望、孤独や葛藤が描かれた深みある大人のラブコメディ。タイトルの『プレゼント・ラフター』には、シェイクスピア由来の「刹那的な喜び」という意味合いも含まれている。
PARCO PRODUCE 2026『プレゼント・ラフター』は、東京・PARCO劇場にて2026年2月7日〜28日、京都・京都劇場にて同年3月4日〜8日、広島・JMSアステールプラザ 大ホールにて同年3月14・15日、福岡・福岡市民ホール 中ホールにて同年3月20日〜22日、仙台・電力ホールにて同年3月28・29日上演。
