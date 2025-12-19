Mr.Children¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù¤ò2026Ç¯3·îÈ¯Çä¡ÜÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò2026Ç¯4·î¤«¤é³«ºÅ¡Ü¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
Mr.Children¤¬2026Ç¯3·î25Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ2026Ç¯4·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°ºî¡Ømiss you¡Ù¤è¤ê2Ç¯5¥ö·î¤Ö¤êÄÌ»»22ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù¤Ï¡¢°ì²»°ì²»¤ËÀ¸Ì¿¤ò½É¤·¤¿ºÇ¹â·æºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Ï2026Ç¯4·î4Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë11·î22Æü¤Î¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ14¥õ½ê28¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä
All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai
Produced by Mr.Children
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛTFCC-81200 \3,850 (tax in)
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ / 40P PHOTO & ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / CD1Ëç
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛTFCC-81201 \3,300(tax in)
¡¦PHOTO & ²Î»ìÉÕ¤ / CD£±Ëç
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ü¥·¥ç¥Ã¥×ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
¡¦TOY¡ÇS STORE¡§¡Ö»ºÀ¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¡Ö»ºÀ¼¡×¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡§¡Ö»ºÀ¼¡×¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¡Ö»ºÀ¼¡×¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¡Ö»ºÀ¼¡×¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¡¦HMVÁ´Å¹(HMV&BOOKS online´Þ¤à)¡§ ¡Ö»ºÀ¼¡×¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à
¡¦TSUTAYA¡¡RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¡Ö»ºÀ¼¡×A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡§¡Ö»ºÀ¼¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÀèÃåÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤¿°ìÉô¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥× / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í½Ìó / ¤´¹ØÆþ»þ¤ËÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
¢£¡ãMr.Children Tour 2026¡ä³«ºÅ·èÄê
04·î04Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
04·î05Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
04·î11Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
04·î12Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
04·î25Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
04·î26Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
05·î09Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
05·î10Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
05·î16Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
05·î17Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
05·î30Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
05·î31Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
06·î13Æü(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
06·î14Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
06·î20Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
06·î21Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
06·î27Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
06·î28Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
10·î03Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
10·î04Æü(Æü)¡¡Ê¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
10·î24Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î25Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î31Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î01Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î14Æü(ÅÚ)¡¡º´²ì¡¦SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î15Æü(Æü)¡¡º´²ì¡¦SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î21Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î22Æü(Æü)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§http://tour.mrchildren.jp
