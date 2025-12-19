Ｊ１水戸、ホーム開幕戦は千葉と激突、鹿島との「茨城ダービー」は４月に実現…アウェー続きの序盤に試練

Ｊリーグは１９日、シーズン移行に伴い、来年２月に開幕する「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の各節対戦カードを発表した。

＊ ＊ ＊

今季のＪ２を制し、２０００年のＪ参入以降で初のＪ１挑戦となる水戸は、２月７ｏｒ８日に行われる東京Ｖとのアウェー戦で新シーズンがスタートすることが決まった。

ホーム開幕戦は第３節の千葉戦（２月２１、２２ｏｒ２３日）。序盤５試合のうち４試合がアウェー戦となっている一方で、シーズン終盤の１６〜１８節は３試合続けてホーム開催となった。

鹿島との「茨城ダービー」は４月４ｏｒ５日にホームで、５月６日にアウェーで行われる。

日程は以下の通り（日時は後日発表）

▼第１節東京Ｖ（Ａ）、▼第２節町田（Ａ）、▼第３節千葉（Ｈ）、▼第４節川崎（Ａ）、▼第５節浦和（Ａ）、▼第６節ＦＣ東京（Ｈ）、▼第７節横浜ＦＭ（Ｈ）、▼第８節柏（Ａ）、▼第９節鹿島（Ｈ）、▼第１０節千葉（Ａ）、▼第１１節柏（Ｈ）、▼第１２節ＦＣ東京（Ａ）、▼第１３節町田（Ｈ）、▼第１４節横浜ＦＭ（Ａ）、▼第１５節鹿島（Ａ）、▼第１６節浦和（Ｈ）、▼第１７節東京Ｖ（Ｈ）、▼第１８節川崎（Ｈ）