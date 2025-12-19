「パンツコーデ多め」な人へ！【しまむら】でGETしたい♡「淡色スカート」
防寒を重視して、パンツコーデが多くなりがちな冬。ラクだけど、気づけばいつも同じような着こなしになっているかも……。それなら、やわらかなニュアンスがコーデを明るく、上品に見せてくれそうな「淡色スカート」を取り入れてみては？ 今回は【しまむら】から、冬に映えそうな大人の淡色スカートを紹介します。
コード刺繍で高見え
【しまむら】「CHO*コードシシュウSK」\2,420（税込）
裾にデザインされたコード刺繍が、コーデを高見えさせてくれそうなニットスカート。細身のシルエットだから、ニット素材でも着膨れせずスマートに穿けそうです。MIXされたような杢調のニュアンスが、冬のスタイルに奥行きももたらしてくれるかも。ゆったりニットトップスと好相性です。
ふわふわ素材が穿くだけでキュート
【しまむら】「TT*YUUｼｬｷﾞｰNSK」\2,420（税込）
ふわふわとしたシャギー素材があたたかみをプラスする、こちらの1枚。さりげないラメ感が特徴的で、冬のデートやとっておきのお出かけシーンにもマッチしそうです。シルエットはストンとシンプルなので、甘めトップスにもラフなスウェットシャツにも合わせやすいのが◎ 伸びが良さそうで、長時間のお出かけシーンにもおすすめです。
Writer：Anne.M