°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤¬¿åÆ»ÎÁ¶â¤òÊ¿¶Ñ15¡óÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç·î484±ß¥¢¥Ã¥×
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¿åÆ»ÎÁ¶â¤òÊ¿¶ÑÌó15%°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¶¶»Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ä¿åÆ»»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î²þÄê¤ò¹Ô¤¦¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢19Æü¤Ë»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜÎÁ¶â¤ò¸º³Û¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿åÎÌÎÁ¶â¤Ï1Î©Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê29±ßÁý³Û¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç15.1%¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î·î20Î©Êý¥áー¥È¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î484±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÁý³Û¤ËÈ¼¤¦²þÄê¤ò½ü¤±¤Ð42Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢4·î¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£