THE ORAL CIGARETTES¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖERASE¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£2026Ç¯²Æ¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤âÈ¯É½
THE ORAL CIGARETTES¤Î¿·¶Ê¡ÖERASE¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇÛ¿®ÅöÆü¤Ë¤ÏMV¤â¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼Âè°ìÃÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï1·î7Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation W¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè£²¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿²Î»ì¤Ë¡¢¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤¬¾è¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤ÆApple Music¤Þ¤¿¤ÏSpotify¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áá¤¯¤â2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE ORAL CIGARETTES Home Sweet Home TOUR 2026¡ä¤ÎÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ï7·î8Æü¤ÎÂçºå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ12¥õ½ê13¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ±ä¤Ù10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢30ËÜ°Ê¾å¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤äÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤ËÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿THE ORAL CIGARETTES¡£2026Ç¯¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥é¥¤¥Ö¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖERASE¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://oral.lnk.to/ERASEPR
Pre-Add / Pre-Save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡§https://theoralcigarettes.com/feature/erase
¢£¡ãTHE ORAL CIGARETTES¡ÖHome Sweet Home TOUR 2026¡×¡ä
2026Ç¯7·î8Æü(¿å) ¡ÚÂçºå¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2026Ç¯7·î16Æü(ÌÚ) ¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ) ¡Ú¹áÀî¡Û¹â¾¾¥ì¥°¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î22Æü(¿å) ¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯7·î23Æü(ÌÚ) ¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯8·î5Æü(¿å) ¡ÚµÜ¾ë¡ÛµÜ¾ë¸©Ì±²ñ´Û
2026Ç¯8·î7Æü(¶â) ¡Ú¿·³ã¡Û¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
2026Ç¯8·î12Æü(¿å) ¡Ú¹Åç¡Û¹ÅçÊ¸²½³Ø±à HBG ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯8·î14Æü(¶â) ¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯8·î16Æü(Æü) ¡Ú·§ËÜ¡Û·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë ¡ÚÆàÎÉ¡Û¤Ê¤é 100 Ç¯²ñ´Û
2026Ç¯9·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Ú»°½Å¡Û»°½ÅÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§
»ØÄêÀÊ:7,300±ß(ÀÇ¹þ) / ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ:7,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡öÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ï¡¢Î©¤Á¸«¤òÉÔ²Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤Î´ÑÍ÷¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¸ø±é¡¢ºÂ¤Ã¤Æ´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
FCÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯12·î19Æü(¶â)19:00¡Á2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)23:59
¼õÉÕURL¡§https://theoralcigarettes.com/news/detail/3086
¢£¡ãERASE the BORDER TOUR 2026¡ä
¡öÁ´¸ø±éSOLD OUT
2026Ç¯2·î16Æü(·î) ¡Ú°¦ÃÎ¡Û Zepp Nagoya w/TK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«
2026Ç¯2·î17Æü(²Ð) ¡Ú°¦ÃÎ¡Û Zepp Nagoya w/ENTH
2026Ç¯2·î24Æü(²Ð) ¡ÚÊ¡²¬¡Û Zepp Fukuoka w/SHANK
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) ¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û Zepp Sapporo w/10-FEET
2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ) ¡ÚµÜ¾ë¡Û SENDAI GIGS w/¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯
2026Ç¯3·î16Æü(·î) ¡ÚÂçºå¡Û Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys
2026Ç¯3·î17Æü(²Ð) ¡ÚÂçºå¡Û Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys
2026Ç¯3·î23Æü(·î) ¡ÚÅìµþ¡Û Zepp Haneda w/My Hair is Bad
2026Ç¯3·î24Æü(²Ð) ¡ÚÅìµþ¡Û Zepp Haneda w/My Hair is Bad
